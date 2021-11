Sob alerta de tempestade, Campo Grande registra chuva forte com granizo

56 cidades de MS seguem com aviso meteorológico

©FRANCISCO BRITTO

Após alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul, Campo Grande registrou chuva com queda de granizo na tarde desta segunda-feira (8). Na região central, os moradores foram surpreendidos pelas pequenas pedras de gelo caindo do céu.





Conforme aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são 56 cidades com risco de tempestade. O alerta segue em vigor com a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou acumulado de até 50 mm no dia. Os ventos poderão ser intensos, de até 60 km por hora, além da possibilidade de queda de granizo.





Também há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Inmet alerta: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.





Cidades em alerta

Água Clara

Alcinópolis

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Brasilândia

Caarapó

Camapuã

Campo Grande

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Fátima do Sul

Figueirão

Glória de Dourados

Inocência

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Jaraguari

Jateí

Juti

Maracaju

Naviraí

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paraíso das Águas

Paranaíba

Pedro Gomes

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

São Gabriel do Oeste

Selvíria

Sidrolândia

Sonora

Taquarussu

Terenos

Três Lagoas

Vicentina