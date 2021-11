Senador Nelsinho Trad viabiliza R$ 13,5 milhões da Saúde para Campo Grande

©Luís Carlos Campos Sales

O senador Nelsinho Trad garantiu, nesta segunda-feira, R$ 13,5 milhões para a compra de equipamentos destinados à atenção primária à Saúde de Campo Grande. Desse total, mais de R$ 12 milhões e 400 mil reais são para aquisição de equipamentos de informática para toda rede de saúde do município e outro R$ 1,2 milhão para aparelhos e veículos destinados para áreas rurais e ao programa saúde da família. “Acabo de receber essa excelente notícia do Ministério da Saúde, agradeço ao ministro Marcelo Queiroga e ao presidente Jair Bolsonaro”, disse o senador Nelsinho Trad.





Os recursos extras foram empenhados em 2019. "Há quase dois anos, trabalho, junto ao Ministério da Saúde para conseguir o pagamento desses valores", comentou o senador Nelsinho Trad.





Nesses 23 meses de mandato, só de ações do parlamentar, sem incluir os recursos liberados pela bancada federal, Campo Grande já recebeu do Governo Federal R$ 76,6 milhões com esse último pagamento. “Estamos muito satisfeitos em fazer a diferença pela nossa Cidade Morena”, destacou o senador Nelsinho Trad.​





