Senador Nelsinho Trad promove primeira reunião da Frente Parlamentar Internacional sobre a Rota Bioceânica e oficializa a criação do grupo

Representantes do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai participaram do encontro virtual; De Mato Grosso do Sul, as senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke e o presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) promoveu, nesta sexta-feira (26), reunião virtual para propor a criação da Frente Parlamentar Internacional sobre a Rota Bioceânica. O encontro contou com a participação de parlamentares do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai que concordaram com a proposta e oficializaram a instalação do grupo. “Hoje estão aqui presentes parlamentares que são verdadeiros entusiastas e apoiadores do projeto que concretiza o corredor de integração latino-americana, que pretende conectar o Estado de Mato Grosso do Sul, do Brasil, a portos do Chile, atravessando o Paraguai e o norte da Argentina”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Acompanhado do Ministro João Carlos Parkinson, coordenador da Rota Bioceânica pelo lado do Brasil, o senador anunciou que o objetivo do grupo será dialogar sobre o projeto, seus alcances e desafios. “Este tema tem sido objeto da nossa diplomacia parlamentar no Mercosul e em diferentes espaços de diálogo internacional, sempre como suporte e apoio ao trabalho das nossas chancelarias tanto no âmbito bilateral como no multilateral”, explica o senador Nelsinho Trad.





Durante a primeira reunião da frente desta manhã, que contou com membros do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e, por parte dos parlamentares brasileiros, as senadoras de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet e Soraya Thronicke, o deputado federal João Gurgel e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, o senador Nelsinho Trad esclareceu os pontos ainda a serem debatidos. O primeiro tema é sobre a construção da Ponte entre Brasil e Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, bem como todo o empenho do lado Paraguaio com as obras na Transchaco. “O processo avançou e ainda não avançamos com as discussões aduaneiras que gerariam receitas. Tema bastante relevante para o corredor”, cita.





O segundo assunto seria a elaboração de acordo entre os municípios de fronteira. O terceiro, é a novidade que os presidentes do Brasil e do Paraguai manifestaram intenção de inaugurar a pedra fundamental da construção da ponte em dezembro deste ano, no lado paraguaio, em Carmelo Peralta. A data prevista é o próximo dia 13 de dezembro.





O senador defendeu a importância da Frente Internacional pela Rota Bioceânica. “Fortalecerá a governança do Projeto conferindo um ‘braço’ parlamentar às decisões sobre o corredor.”

Os participantes agradeceram e se mostraram bastante entusiasmados com o trabalho. “Parabéns, senador Nelsinho Trad”, enfatizou o senador da Argentina, Carlos Rosso.​





