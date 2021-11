Senador Nelsinho Trad garante obras de asfalto para Paranaíba

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, na última sexta-feira, o pagamento de mais R$ 786.625,47 da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) para o município de Paranaíba. Com esses recursos federais liberados, as obras de recapeamento das ruas Santo Antônio, Daniel II, Daniel IV, Vila Salomé, Ipês Branco e Jardim Santa Elisa serão concluídas. “Estamos trabalhando pelo desenvolvimento da região”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Segundo o parlamentar, esse projeto foi apresentado em 2013, pelo então deputado federal Marçal Filho e pelo ex-senador Waldemir Moka, no valor total de R$ 2,6 milhões. Nesses 23 meses de mandato do senador Nelsinho Trad, ele conseguiu a liberação total dessa verba. “O que mais a população de Paranaíba me solicitou foi o asfalto e fizemos de tudo para atender esse desejo”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Até o momento, Paranaíba já recebeu R$ 4.515.866,97 de recursos federais viabilizados pelo parlamentar. Desses valores, R$ 3,4 milhões para obras de infraestrutura e R$ 800 mil para saúde do município.​





ASSECOM