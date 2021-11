Senador Nelsinho Trad conquista cedência de área da União para Campo Grande

Local será utilizado para gerência de fiscalização de trânsito da Guarda Municipal

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou a cedência de imóvel da União, localizado na Rua Doutor Temístocles, 64, no centro da Capital, para Prefeitura de Campo Grande. O terreno de 776 m2 e com quase 300 metros de área construída, avaliado em R$ 900 mil reais, vai atender a gerência de fiscalização de trânsito da Guarda Municipal de Campo Grande. “Agradeço ao Governo Federal, à Superintendência do Patrimônio Público da União, por atender o nosso pedido”, destacou o senador Nelsinho Trad.





A doação da área pública foi publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União. Com o crescimento populacional e o trânsito cada vez mais intenso, segundo o senador Nelsinho Trad, a Cidade Morena ganha muito com esse projeto. “Vão fazer o monitoramento online e fortalecer a segurança”, comentou o senador Nelsinho Trad.





O secretário de Segurança Pública do Município, Valério Azambuja, logo após tomar conhecimento sobre a publicação, informou ao senador Nelsinho Trad que vão preparar o edital de licitação de obras e equipamentos e até o próximo semestre, a gerência de fiscalização estará em funcionamento. “Foi uma grande conquista, há mais de dois anos estamos batalhando por essa cedência. Agradecemos muito ao senador Nelsinho Trad e à sua assessoria por esse trabalho”, disse o secretário Valério Azambuja.​





ASSECOM