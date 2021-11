Senador Nelsinho Trad conquista mais de R$ 5 milhões para MS

Oito municípios são contemplados com recursos para Saúde e Ponta Porã recebe R$ 650 mil para obras de infraestrutura

senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad conquistou mais de R$ 5 milhões para nove municípios de Mato Grosso do Sul. Desses valores, R$ 4,4 milhões do Ministério da Saúde para Cassilândia, Deodápolis, Fátima do Sul, Itaporã, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro e Três Lagoas e outros R$ 650 mil da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) para o município de Ponta Porã.





Os recursos, segundo o senador Nelsinho Trad, foram liberados na semana passada e anunciados, hoje, pelo parlamentar. Cassilândia recebeu R$ 600 mil do Ministério da Saúde para Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (PAB). Já Deodápolis, R$ 300 mil; Fátima do Sul, R$ 800 mil; Itaporã, R$ 300 mil; Maracaju, R$ 600 mil; Ribas do Rio Pardo, R$ 500 mil; e Rio Negro, R$ 190 mil.





O Ministério da Saúde também atendeu o senador Nelsinho Trad e liberou o pagamento de R$ 1,2 milhão do Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade (MAC) para Três Lagoas. Do ranking dos municípios mais atendidos pelo senador Nelsinho Trad, encontra-se Três Lagoas, que já recebeu R$ 12 milhões de recursos federais.





Outro município também beneficiado por verbas da União é Ponta Porã. A Sudeco liberou R$ 650 mil para obras de drenagem e pavimentação. Até o momento, o senador Nelsinho Trad já conseguiu a liberação de mais R$ 10 milhões para Ponta Porã.​









ASSECOM