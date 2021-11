Semana começa com previsão de chuva em todo Estado

Capital registrou volume de 16,2 milímetros entre a noite de domingo e madrugada de segunda

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta segunda-feira prevê pancadas de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.





A chuva apareceu na Capital na noite de domingo e primeiras horas da madrugada desta segunda. Segundo o Inmet, o volume médio de chuva foi de 16,2 milímetros.





As rajadas de ventos atingiram 39 km por hora e foram suficientes para derrubar uma árvore na rua Generoso de Albuquerque, no Aero Rancho, região sul da Capital.

Céu parcialmente encoberto no início da manhã desta segunda-feira em Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu com céu parcialmente encoberto e temperatura de 24ºC. As pancadas de chuva podem ocorrer durante o dia. Os termômetros não passam dos 28ºC.





A temperatura pode atingir nesta segunda-feira os 36ºC em Corumbá, 35ºC em Aquidauana, 30ºC em Porto Murtinho e Bonito, e 26ºC em Jardim.





Dourados e Ponta Porã, municípios na região sul do Estado, têm máxima de 29ºC e 27ºC, respectivamente. A temperatura ainda pode chegar aos 30ºC em Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul.





O calor será mais intenso nas regiões norte, onde a máxima pode chegar aos 34ºC em Coxim, e também no leste, com máximas de 34ºC em Água Clara, e de 35ºC em Três Lagoas e Paranaíba.





O Inmet emitiu dois alertas de chuva intensa em Mato Grosso do Sul. O primeiro atinge a maior parte do Estado, de Paranaíba a Porto Murtinho, atingindo as regiões central, norte e todo o Pantanal. Nestes locais há risco de ventos de até 60 km por hora. O segundo alerta atinge municípios das regiões e leste do Estado. O risco é de chuva com ventos de até 100 km por hora.





Área em amarelo indica chuva intensa e ventos de até 60 km por hora e em laranja aponta para rajadas de 100 km por hora:





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriel Neris