Sem CNH, motorista colide contra dois coqueiros e capota na Afonso Pena

Ele fez o teste do bafômetro, que não acusou embriaguez

Motorista, de 26 anos, colidiu contra o meio fio, dois coqueiros, e capotou na madrugada deste domingo (7) na Avenida Afonso Pena, quase esquina com a Avenida Calógeras. Ele fez o teste do bafômetro, que indicou resultado de 0 mg/L de álcool no sangue.





Conforme informações do registro policial, o condutor do Chevrolet Corsa seguia pena Afonso Pena, quando sofreu um desvio logo após o cruzamento com a Avenida Calógeras. Ele precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas do acidente resultou apenas danos materiais.





Após checagem, foi constatado pelos policiais militares que ele não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O motorista foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.





Fonte: Midiamax

Por: Danielle Errobidarte