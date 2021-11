Segunda-feira será de tempo firme e calor de até 37ºC em MS

Apenas na região norte há previsão de chuva, que pode ser acompanhada de raios e ventos fortes

Campo Grande amanheceu com céu claro e poucas nuvens na manhã desta segunda-feira (22), de acordo com a previsão, o dia deve ser assim em grande parte de Mato Grosso do Sul, com tempo firme e calor de até 37ºC.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens, está favorecendo o tempo estável. A única exceção é a região norte e parte do pantanal, onde existe a probabilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de ventos de até 60km/h.

Sol forte predomina nesta segunda e Campo Grande pode ter calor de até 34ºC ©FRANC ISCO BRITTO

Durante a tarde, em Campo Grande, o céu pode ficar encoberto de nuvens, mas mesmo assim a temperatura na capital pode chegar aos 34ºC entre 13h e 16h. A mesma máxima é prevista para Três Lagoas. Já na região sudoeste o calor pode chegar aos 37ºC. Corumbá e Coxim tem previsão de máxima nos 35ºC, e em Ponta Porã os termômetros não passam dos 32ºC.