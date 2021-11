Sábado nublado com chance de chuva e ventos fortes para Mato Grosso do Sul

O sábado em Mato Grosso do Sul será de tempo instável com possibilidade de tempestades que podem vir acompanhadas de raios com rajadas de vento que podem atingir entre 60-70 km/h.





A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que aponta uma combinação de fatores como a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, aliado à passagem de cavados, ao aquecimento diurno aliado ao transporte de umidade, e atuação de uma frente fria oceânica.





O início do dia pode ter temperaturas mínimas de 18°C na região sudoeste, enquanto as máximas não devem passar dos 30°C em grande parte do Estado, exceto na região leste que deve manter o calor em torno de 35°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para este sábado.





Por: Mireli Obando