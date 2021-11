RIO VERDE DE MATO GROSSO| Município decreta luto de três dias pela morte do prefeito Zé de Oliveira

Prefeito lutava contra câncer há 5 anos e morreu na madrugada desta segunda-feira (22)

Prefeito Zé de Oliveira comandou município por 5 mandatos

A Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso, publicou decreto com luto oficial de três dias pela morte do prefeito José de Oliveira Santos (MDB), conhecido como Zé de Oliveira, a partir desta segunda-feira (22).





O decreto foi assinado pelo vice-prefeito, Réus Antônio Sabedotti Fornari (DEM). De acordo com a publicação, considerando o exemplo de patriotismo, dignidade, devoção ao serviço público e amor à democracia e ao povo de Rio Verde de Mato Grosso, legado por José de Oliveira Santos, e sua extraordinária importância na vida do município, e com objetivo de proporcionar as necessárias homenagens de que é credor, é declarado luto oficial no município por três dias, a partir desta segunda-feira (22).





Com isso, não haverá expediente nos órgãos públicos municipais da Administração direta e indireta de Rio Verde de Mato Grosso (MS), nos dias 22, 23 e 24 de novembro, ressalvados aqueles serviços essenciais cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade.





O decreto determina ainda que, durante o período de luto, a bandeira do município deverá ser hasteada a meio mastro em todas as repartições públicas.





Zé de Oliveira faleceu na madrugada desta segunda-feira, em Campo Grande, após uma luta de 5 anos contra um câncer. O político comandou Rio Verde por cinco mandatos, foi deputado estadual e vereador. Segundo publicado no Facebook da prefeitura, “não há dúvidas que José de Oliveira foi um dos mais importantes políticos e homem público do nosso Estado e do nosso Município”.





Fonte: Midiamax

Por: Renata Volpe