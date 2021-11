"Reajuste mostra compromisso do legislativo com servidores”, comemora Neno Razuk

deputado estadual Neno Razuk

Após várias reuniões e trabalhos em conjunto com servidores e representantes das categorias, o Governo do Estado apresentou os índices de reajuste salarial dos servidores estaduais. O deputado estadual Neno Razuk participou junto com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), da entrega do Projeto de Lei que inclui o valor do reajuste salarial aos servidores públicos do MS. A proposta foi entregue na Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (16) e foi comemorada pelo parlamentar.





“Os 15 projetos apresentados mostram o compromisso que temos com os trabalhadores. Um reajuste muito esperado por todos, com o Estado saindo de um período atípico que é a pandemia. Foi um trabalho conjunto e muito bem alinhavado com as categorias para que contemplasse a todos”, destacou Neno.





O projeto apresentado pelo Poder Executivo propõe o reajuste salarial aos servidores do Estado num total de 10%, de acordo com a tabela de estudos feita pela SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização).





“O reajuste salarial de 10% vai abranger 81 mil servidores, sendo eles ativos e inativos. Teremos um incremento de gastos de R$ 1 bilhão e 245 milhões a mais no pagamento de pessoal, sem contar o plano de reestruturação de carreira que foi proposto pelo governador, que vai ser realizado em 2022. Na minha visão de parlamentar e como cidadão sul-mato-grossense, esse é um grande avanço para a classe e mostra que o Governo e Assembleia Legislativa tem trabalhado cada vez mais em prol da nossa população. Voto sim pela proposta e seguirei dando força para que os projetos do Governo sejam aprovados dentro desta Casa de Leis”, pontuou o deputado sobre a apresentação do projeto de lei.





O valor começará a ser pago a partir de janeiro de 2022, mas antes vai obedecer todos os protocolos legislativos, sendo aprovado pela Casa de Leis e sancionado por Reinaldo Azambuja.





O governador falou sobre as expectativas e como os estudos no reajuste salarial trouxe as tão esperadas mudanças e reestruturação das carreiras dos servidores públicos.





“É um projeto de uma revisão geral, de mudanças de algumas categorias e carreiras, atualizações, e isso é importante porque dá uma dinâmica, é o servidor que toca todas as entregas do governo de Mato Grosso do Sul e somos muito gratos por nos ajudar a construir um Estado melhor. A incorporação do abono e 10% para todos, e reestruturação de carreiras separadas conforme a categoria. Foram entregues 15 projetos com promoções, ascensões para todos. Saímos do limite prudencial e fizemos uma reestruturação com projeção de ganhos com reajuste geral de 10% a todas as categorias e as leis próprias que serão detalhados”, destacou Reinaldo.





ASSECOM