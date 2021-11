Quinta-feira será de tempo nublado e chuvoso em todas as áreas de Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (11) o tempo permanece instável em todo o Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul.





Desde o início da manhã o céu terá variação de nublado a encoberto no Estado. Há risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, e também existe a possibilidade de tempestades isoladas no Estado.

©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande iniciou o dia com céu aberto e temperatura de 22ºC. Há previsão de chuva no decorrer do dia. A temperatura não passa dos 29ºC. A cidade acumulou volume de 45,4 milímetros de água entre quarta e quinta-feira.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima os temporais podem ocorrer principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste, centro-norte e nordeste.





As temperaturas devem permanecer agradáveis durante todo o dia. Os termômetros devem registrar mínimas de 20°C e máximas de até 30°C no Estado.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.









Por: Mireli Obando