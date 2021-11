Quarta-feira de tempo firme em boa parte de Mato Grosso do Sul

A quarta-feira (03) será de tempo parcialmente nublado a claro com predomínio de sol na maior parte de Mato Grosso do Sul.





Exceto nas regiões norte e pantaneira, onde uma área de baixa pressão pode provocar chuvas isoladas com intensidade fraca a moderada.





A meteorologia indica que será mais um dia abafado com temperaturas máximas que podem chegar aos 37°C no sudoeste da região pantaneira, 34°C nas regiões norte e leste, 32°C no sul e também na parte central do Estado.





Os níveis de umidade relativa do ar tendem a variar entre 30-80% ao longo desta quarta-feira.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.





Campo Grande: 23°C | 33°C





Corumbá: 25°C | 31°C





Coxim: 24°C | 35°C





Dourados: 22°C | 34°C





Ponta Porã: 21°C | 32°C





Porto Murtinho: 26°C | 32°C





Três Lagoas: 22°C | 34°C









Por: Mireli Obando