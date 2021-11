Projeto de autoria do deputado Antônio Vaz reprime crimes contra idosos em MS

deputado Antônio Vaz

O Projeto de Lei 157/2020, de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que institui a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros Praticados contra idosos, foi aprovado na Assembleia Legislativa, que objetiva reprimir os crimes de estelionato praticados contra pessoas idosas e proteger e auxiliar as vítimas.





Para o autor da proposta, trata-se de um Projeto de Lei que cria a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os idosos. “Os idosos são as maiores vítimas de estelionato, sofrendo os mais diversos golpes financeiros, como as abordagens nas proximidades de caixas eletrônicos, ou golpe conhecido como bilhete premiado" contou o deputado.





Antônio Vaz ainda ressalta que serão criadas, campanha destinadas ao desenvolvimento de ações educativas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a participar do enfrentamento, auxílio e atenção as movimentações financeiras praticadas por idosos, priorizando a prevenção, repressão e proteção e auxílio às vítimas de golpes financeiros.





A proposição visa criar Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os idosos, a ser realizada na primeira semana do mês de outubro.





ASSECOM