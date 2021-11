Projeto cria Semana Estadual de Cuidados Paliativos em MS

Matéria foi proposta pelo deputado Zé Teixeira

Pode ser inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Semana Estadual de Cuidados Paliativos. O Projeto de Lei 345/2021 foi apresentado nesta terça-feira (23) pelo deputado Zé Teixeira (DEM).





A previsão é que o evento seja realizado todos os anos, no segundo sábado do mês outubro. O objetivo principal da iniciativa é integrar os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, com o incentivo ao trabalho em equipe multidisciplinar.





A Semana Estadual de Cuidados Paliativos deve ser realizada por meio de ações de conscientização, eventos e de divulgação de material publicitário sobre o tema, contra as doenças e o preconceito.





“A inclusão da Semana Estadual de Cuidados Paliativos no Calendário de Eventos do Estado irá colaborar com a desmistificação da ideia de que cuidados paliativos são somente para paciente em condições de terminalidade”, explicou o autor da proposta.





