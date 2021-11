Previsão é de tempo instável com probabilidade de chuva neste sábado em Mato Grosso do Sul

Dia começou ensolarado e previsão é que tempestade atinja algumas cidades no final da tarde

Domingo tem previsão de chuva com queda de granizo e ventania

Apesar do dia começar com sol, Mato Grosso do Sul pode registrar queda de granizo e ventania neste domingo (28). A previsão é que nas regiões centro-norte e leste do Estado haja tempestades isoladas.





Em Campo Grande o céu amanheceu ensolarado e com termômetros marcando 25°C. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) pode chover durante o dia e a máxima deve chegar aos 32°C.

Dia começou com céu ensolarado em Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

Além disso, em algumas cidades do Estado entre o final da tarde e o início da noite podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e ventos de até 90 km/h. As regiões sudoeste, pantaneiro e centro-norte podem registrar ainda queda de granizo.





Em Corumbá os termômetros devem chegar aos 34°C hoje e em Dourados e Três Lagoas a máxima fica na casa dos 33°C. Já em Porto Murtinho, Sete Quedas e Paranaíba a temperatura não deve ultrapassar os 32°C.





Veja abaixo a temperatura para algumas cidades neste sábado: