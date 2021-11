Previsão é de tempo instável com probabilidade de chuva neste sábado em Mato Grosso do Sul

Termômetros podem chegar aos 38ºC hoje no Estado, de acordo com o Inmet





O sábado deve ser quente em todo o Mato Grosso do Sul, mas a meteorologia alerta para a possibilidade de chuva intensa em municípios das regiões norte, noroeste e nordeste do Estado.

©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu ensolarada e registrou 24ºC no início da manhã. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sol deve aparecer forte durante todo o dia. A temperatura pode chegar aos 33ºC hoje.





Os termômetros podem chegar aos 38ºC em Porto Murtinho, 37ºC em Bonito e Corumbá, e 36ºC em Aquidauana. Jardim, Dourados, Ponta Porã e Eldorado têm máxima de 35ºC neste sábado.





O dia será quente, com temperatura de até 36ºC, em Ribas do Rio Pardo e Rio Brilhante. Sidrolândia tem máxima de 37ºC e Nova Alvorada do Sul de 35ºC, assim como em Coxim. Em Três Lagoas a máxima é de 36ºC.





O alerta do Inmet é para possibilidade de chuva intensa e ventos de até 60 km por hora em Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.



Veja abaixo a temperatura para algumas cidades neste sábado:













Por Gabriel Neris