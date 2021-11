Presidente do Ecossistema Dakila é homenageado em Rochedo com Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial

Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Ecossistema Dakila, recebeu na noite de quinta-feira, 25 de novembro, a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial de Rochedo. A honraria é uma homenagem àqueles que fazem, ou já fizeram, a diferença pelos trabalhos realizados e que levam, de alguma forma, melhoria e desenvolvimento para o município.





A solenidade fechou a série de eventos em razão ao aniversário de Rochedo, que completou 73 anos de emancipação político-administrativa. A Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial foi criada pela atual gestão parlamentar da Câmara Municipal de Rochedo e entregue pela primeira vez durante o ato solene. A condecoração leva o nome de Laerte Rodrigues de Almeida, pessoa que foi extremamente importante para o crescimento e progresso da cidade.





Urandir foi indicado pela Mesa Diretora da Casa de Leis e quem fez a entrega oficial da Medalha foi o 2º Secretário e Vereador Valdir Rodrigues de Oliveira, popularmente conhecido como Valdir Di. “Fizemos essa homenagem ao Urandir por ser uma pessoa muito influente em nosso município. Infelizmente nos mandatos anteriores não foi dado tanto valor a ele, mas essa atual gestão entende que precisamos homenageá-lo devido a tanto progresso que ele trouxe para Rochedo”, afirma o parlamentar.





O presidente da Câmara, Waldemir Lúcio Rômulo, também reconheceu Urandir como cidadão ilustre que trouxe e continua proporcionando melhorias ao município de Rochedo. “Hoje ele [Urandir] é conhecido mundialmente e eu tenho certeza que ele fala em Corguinho e Rochedo. É uma pessoa que traz mais turista ao nosso estado e que passam pelo nosso município e isso é um privilégio, pois o turismo é a maior indústria que nos fortalece. O presidente de Dakila sempre inovou, e tudo que tem de bom lá fora ele traz para nós aqui, como é o caso do BDM Digital que fortaleceu o comercio local, um novo método de pagar e receber que mostra o início de um futuro inovador, pois em breve tudo vai ser digital e Rochedo já faz parte desse avanço”, aponta o Vereador.





Histórico de sucesso e progresso





Urandir durante sua fala em nome de todos os homenageados da noite

Urandir Fernandes de Oliveira é presidente e fundador do Ecossistema Dakila, além de empresário e pesquisador. Começou suas atividades fundando a hoje intitulada Associação Dakila Pesquisas, existente há 24 anos, que com a participação dos associados formou a Cidade Zigurats, local onde se encontra o único observatório astronômico do estado, além do Centro Tecnológico Zigurats. Mais de 700 mil pessoas acompanham as atividades e publicações das pesquisas produzidas por Dakila, constituída por centenas de pesquisadores em diversas áreas do conhecimento.





A Associação e a Cidade Zigurats fomentam o desenvolvimento socioeconômico e promovem entre tantas benfeitorias, a geração de emprego e renda aos moradores dos municípios de Rochedo, Corguinho, Campo Grande, entre outros. Hoje a Cidade Zigurats íntegra a Rota Turística Caminho dos Ipês, movimentando aeroporto, hotéis, bares e restaurantes no estado.





Em 2018, Urandir recebeu o Título de Cidadão Rochedense por todos os trabalhos prestados e desenvolvimento levado para o município. E neste ano de 2021, volta a cidade de Rochedo onde recebe a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial.





“Essa homenagem de hoje é muito significativa para nós, pois firma as parcerias de um passado remoto e vira uma página. São novas visões e perspectivas diferenciadas em relação a Rochedo, principalmente no que diz respeito as questões comerciais, culturais e turísticas. Essa nova gestão nos propôs outros planejamentos e estamos motivados para fazer com que esse novo capítulo da história do município se torne um legado à população da região e do estado. Agradeço pelo reconhecimento e dedico a todos os participantes de Dakila que estão comigo nessa caminhada, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de cada lugar por qual passamos, juntos vamos sacudir o mundo!”, enaltece Urandir.





O prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Junior, conhecido como Juninho, agradeceu e reconheceu todo o desenvolvimento que Urandir, por meio da Associação Dakila Pesquisas e a Cidade Zigurats, proporciona ao município.





“O Urandir é uma pessoa amiga, está direto aqui em Rochedo, trouxe progresso, ajudou no desenvolvimento da nossa cidade, então nada mais justo do que ser homenageado pela Câmara Municipal, e tem meus agradecimentos e reconhecimento por tudo que faz. Parabenizo por essa homenagem”.





Muitos associados de Dakila Pesquisas e seguidores de Urandir foram prestigiar a solenidade que marca mais um passo importante na trajetória de lutas e conquistas do presidente do Ecossistema que, com certeza, merecem ser reconhecidas.





Fonte: Diário da Serra de Maracaju