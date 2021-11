Presidente Carlão e Dr Víctor Rocha entregam honraria a médicos que se destacaram em atendimento durante pandemia

Na manhã desta segunda-feira (08.11), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, juntamente com o vereador Dr. Victor Rocha, entregaram Certificados em alusão ao Dia Municipal do Médico, comemorado anualmente em 18 de outubro, com outorga da Medalha do Mérito Legislativo "Dr. William Masoud”, pelos relevantes serviços prestados pelos médicos da Capital. Os médicos homenageados escolhidos pelo presidente Carlão foram: Gilber Júnior Ferreira Gouveia e Danilo Augusto Narciso da Silva.





“Temos buscado quebrar os paradigmas nesta legislatura, já que antes era comum serem homenageados grandes cátedras, empresários e pessoas de renome da cidade. Agora, estamos abrindo esse reconhecimento aos representantes de todos os setores da sociedade que de alguma forma fazem a diferença. No caso de vocês dois, pelo Dia do Médico, o mais usual era homenagearem profissionais com extenso currículo, mas vocês, mesmo jovens, já estão fazendo grande diferença em nossa sociedade. Agradeço em nome da população campo-grandense pelo atendimento de vocês durante a Pandemia do Covid-19. Salvaram vidas com dedicação, expondo suas vidas pelo bem-comum”, afirmou o presidente.





Os dois homenageados participaram da entrega da honraria com seus familiares e fizeram questão de agradecer ao reconhecimento.





“Estou lisonjeado pela oportunidade e honraria, em poder atender e fazer o bem ao semelhante, deixando as diferenças de lado e fazendo o meu melhor para a população”, disse o Dr. Danilo. Graduado desde 2014, atuou na Sesau como médico generalista e atendimento de urgência e emergência na UPA Santa Mônica, chegando a mais de 40 atendimentos por dia em sintomáticos do Coronavírus no período da Pandemia. Atualmente atua no Hospital Militar.





Já o Dr. Gilbert Júnior, fez questão de agradecer aos seus pais por toda ajuda em sua formação e destacou “sentir-se honrado em atender aos campo-grandenses, dando retorno à cidade onde nasceu e cresceu”. Trabalhou na UBSF Macaúbas como médico da família, especialista em clinica médica pela Santa Casa de CG, plantonista no Hospital São Julião e também na Santa Casa. Residente de Cardiologia no Hospital Universitário. Atuou na UTI da Santa Casa e na unidade de trauma durante a Pandemia como plantonista.





O pai do Dr. Gilber Junior, médico veterinário Gilbert Gouveia, agradeceu ao presidente Carlão em nome dos familiares dos homenageados e reforçou que a comenda serve como estímulo para permanecerem exercendo a medicina com excelência e dedicação.





“Tenho certeza que esta honraria os impulsionará a serem cada vez mais profissionais dedicados e humanos, fazendo com que essa semente gere muitos frutos de bom atendimento e compromisso com a vida da população em geral”.

















Por: Janaina Gaspar