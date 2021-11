Prefeitura anuncia congelamento do IPTU para 2022

Há 5 dias reajuste de 10% foi dado pelo município, mas crise causada pela covid motivou reconsideração

A prefeitura de Campo Grande voltou atrás na decisão tomada semana passada e não vai mais reajustar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 10% para o ano que vem, mantendo a taxa de 2021 também para 2022 - ou seja, o imposto foi congelado.





O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta terça-feira (9) de manhã no Paço Municipal pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). Assim, os valores definidos como venais por metro quadrado na cidade seguem os mesmos.





A medida foi adotada por causa do momento de recuperação econômica e retomada das atividades após a crise da covid-19 enfrentada em todo o mundo e que deixou não só comerciantes, mas a população de uma forma geral em situação econômica mais frágil.





A tabela com os valores venais dos imóveis - e daí calculado o percentual do IPTU - apresenta números que vão dos R$ 75,66 por metro quadrado até R$ 4.350,17. No caso de residências comuns, o valor vai dos R$ 189 até R$ 3.346.





Por Nyelder Rodrigues