Prefeito de Ponta Porã deixa UTI, mas ainda segue internado em hospital de Dourados

O prefeito da cidade fronteiriça foi internado no Hospital do Coração na quarta-feira, em decorrência de um ataque isquêmico

Hélio Peluffo (PSDB), deve receber alta na segunda-feira

Hélio Peluffo (PSDB), de Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração em Dourados, mas segue internado pelo menos até o final de semana.





Segundo comunicado feito pela assessoria de comunicação da administração e publicado nas redes sociais do munícipio, o quadro de saúde do prefeito, que tem 60 anos, é estável e ele ficará em observação até segunda-feira (15).





O prefeito da cidade fronteiriça foi internado no Hospital do Coração na quarta-feira (10/11), em decorrência de um ATI (Ataque Isquêmico Transitório), provocado após uma alteração da função cerebral. Ele foi atendimento inicialmente em Ponta Porã, mas teve que ser transferido para Dourados.