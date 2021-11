POLITICANDO| Com Jota Menon

PRONUNCIAMENTO – O senador Nelsinho Trad (PSD-MS/foto abaixo) usou a Tribuna do Senado Federal para fazer um pronunciamento em apoio às lutas dos laringectomizados brasileiros. Ele expôs, com apoio em dados da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço – ACBG -, todas as dificuldades que os pacientes operados de câncer na região da cabeça ou do pescoço enfrentam para se reinserirem na sociedade.









PRONUNCIAMENTO (1) – Nelsinho Trad, que é ex-prefeito de Campo Grande, registrou ao final de seu pronunciamento que o que lhe motivou a ir à Tribuna do Senado Federal fazer o pronunciamento foi o encontro que manteve com este articulista, ocasião em que lhe foi dada ciência sobre os traumas e as dificuldades que os laringectomizados enfrentam diariamente para se comunicar e, em especial, para adquirir os insumos que utilizam no pós-cirurgia.





PRONUNCIAMENTO (2) – Durante o encontro em seu consultório, o senador ficou sensibilizado com as dificuldades deste colunista para se comunicar e isto ocorreu porque ele o conhece desde os tempos de vereador, depois deputado estadual, prefeito de Campo Grande e, por fim, no Senado onde ora se encontra. Ao final do encontro, ele que é médico urologista se prontificou a ser o porta-voz dos laringectomizados no Senado da República. Obrigado pelo pronunciamento, senador Nelsinho!





POLITICANDO – Agora mudando de assunto e partindo para o tema central desta coluna, registro neste espaço a reunião ocorrida na semana passada entre o ex-governador André Puccinelli (MDB/foto abaixo) e caciques do PSD, partido em que estão filiados os quatro membros da Família Trad com mandato, sendo eles, o prefeito Marquinhos Trad, o senador Nelsinho, o deputado federal Fábio Trad e o vereador Otávio Trad.









POLITICANDO (1) – Os dirigentes do PSD saíram da reunião dizendo que a conversa foi proveitosa e com isso criaram muita expectativa sobre o que se conversou, uma vez que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, tinha acabado de lançar o nome de Marquinhos Trad (foto abaixo) como candidato a governador pela legenda.









RECUOU – Quem vive o dia-a-dia da política estadual ainda se lembra que em 2002, quando Zeca do PT se reelegeu governador, André Puccinelli (à época PMDB) esteve pré-candidato até na véspera da convenção do partido. No último minuto, contudo, ele recuou e o partido acabou apoiando a então deputada federal Marisa Serrano, do PSDB, na disputa pelo Governo.





RECUOU (1) – Muita gente fala que o recuo de André, à época, se deu por falta de confiança em seu vice-prefeito dos dois mandatos, o empresário Oswaldo Possari (PSDB/foto abaixo) que já tinham montado sua equipe para comandar a Prefeitura por dois anos e oito meses. Vendo todo o seu “time” sendo despejado da Prefeitura da Capital, ele recuou, esperou mais quatro anos e se elegeu governador com uma não atrás em 2006.









RECUOU (2) – Será que esse foi o teor da conversinha que André Puccinelli teve com Antônio Lacerda e Robinson Gatti (foto abaixo), presidente e vice-presidente do PSD? Um recadinho direto para Marquinhos que é bom entendedor? Fica o questionamento no ar.









PROPOSTAS – Tem surgido cada proposta no âmbito da Câmara de Vereadores de Campo Grande que são de chorar. Creio que o presidente Carlão (PSB/foto abaixo) põe em discussão porque não quer ser chamado de autoritário, mas que deve dar vontade nele de “canetar” as propostas como inconstitucional antes mesmo de ir a plenário, isso deve dar.





PRESSÃO – Já está ficando chata esse história do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e atual presidente da poderosa CCJR, ficar sentado em cima da indicação de André Mendonça para a cadeira vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente atual do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG/foto abaixo) agendou um esforço concentrado de três dias para a sabatina de autoridades indicadas para cargos. Ele não citou o senador amapaense, mas que ficou na cara que a decisão tinha Alcolumbre com alvo, isso ficou.









PRESSÃO (1) – E já está na hora de Alcolumbre (foto abaixo) se tocar que, na condição de membro de um poder, ele está prejudicando o outro poder quando impede que a cadeira vaga seja preenchida e a Corte possa voltar a funcionar em sua plenitude. Nota 0 para Alcolumbre e seu sua política rançosa.









ANIVERSARIANTES – Ando um tanto atabalhoado, mas me comprometo a sábado voltar com a lista de aniversariantes da semana.