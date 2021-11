Pai é preso acusado de estuprar filhas de 12, 14 e 15 anos em MS

Mulher conseguiu fugir e denunciar o caso à polícia para salvar as filhas

Acusado de estuprar as três filhas menores de idade, operador de máquinas de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na cidade de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. Os crimes ocorriam há cerca de dois anos, segundo a denúncia. O pai chegou a deixar marca de "chupão" no seio da filha mais nova, de 12 anos, e falava que seria o primeiro homem a ter relação sexual com as vítimas.





Após passar dois anos vendo as filhas estupradas pelo marido, um operador de máquinas de 48 anos, uma mãe conseguiu fugir e denunciar o homem no último dia 17 deste mês à polícia em uma cidade de Mato Grosso do Sul. O homem passou por audiência de custódia no dia 19 e permanece preso.





A prisão aconteceu após a mãe não suportar mais ver as filhas serem abusadas. Na ocasião, ela viu uma oportunidade de fugir, já que o marido havia pedido para ela buscar cerveja e ela saiu junto da adolescente de 12 anos, aproveitando para ligar para a polícia, que foi até a casa, prendendo o operador de máquinas em flagrante.





As meninas de 12, 14 e 15 anos prestaram depoimento especial e relataram que eram estupradas desde os 12 anos, e que o pai sempre dizia que "tinha de ser o primeiro homem delas". O homem abusava das meninas e as levava para a varanda para assistir filmes, trancando a esposa dentro da casa.





Ainda segundo os relatos das vítimas, o homem chegava a falar “o pai faz de tudo para vocês, e não merece?”. O irmão das garotas disse em depoimento especial que já havia flagrado o pai abusando delas, mas que todos eram ameaçados de morte, caso revelassem alguma coisa.





Quando preso e em depoimento, o operador de máquinas chegou a confirmar os estupros, mas ainda culpou a própria esposa, que o denunciou, pelos estupros. Ele disse que ela quem pedia para que ele 'tirasse a virgindade' das filhas. A mãe das garotas já havia registrado um boletim de ocorrência contra o homem por violência doméstica.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo