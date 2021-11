Ônibus com estrangeiros sai da pista entre Bataguassu e Santa Rita e três pessoas ficam feridas

©Cenário MS

Um ônibus fretado com passageiros de nacionalidade boliviana e peruana, saiu da pista na manhã desta terça-feira(02), feriado do Dia de Finados, na rodovia MS-338, entre as cidades de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. No acidente três pessoas sofreram ferimentos.





O ônibus com 33 ocupantes saiu da cidade de Corumbá e seguia para São Paulo, capital paulista, quando no trecho a cerca 30 quilômetros de Bataguassu, perdeu o controle da direção vindo a sair da pista. Por pouco o coletivo não tombou, sendo retirado com segurança do local por dois guinchos de Bataguassu.





Com o impacto do veículo em um barranco, o motorista e outras duas pessoas precisaram de atendimento médico. Eles receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bataguassu.





O ônibus não sofreu grande danos e irá seguir viagem com destino a Capital paulista.









Fonte: Cenário MS