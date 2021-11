Novembro encerra com previsão de calor e mais chuva em Mato Grosso do Sul

Temperatura não passa dos 28ºC em Campo Grande

A previsão do tempo para o último dia de novembro é de calor e mais pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul.





Campo Grande amanheceu com céu encoberto e temperatura de 22ºC. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura não passa dos 28ºC na Capital.

Céu da Capital nublado na manhã desta terça-feira ©FRANCISCO BRITTO

A segunda-feira teve média de 52,86 milímetros de chuva na Capital, de acordo com o Inmet. Já no interior do Estado, Dois irmãos do Buriti foi onde mais choveu, com acumulado foi de 44,6 milímetros. Ribas do Rio Pardo (29,8 mm), Água Clara (24,2 mm) e Rochedo (23,2 mm) também registraram índices elevados de chuva.





A terça-feira será de calor de até 37ºC em Corumbá e Aquidauana. Porto Murtinho tem máxima de 36ºC. Os termômetros podem chegar aos 35ºC em Bonito, 33ºC em Jardim e Ponta Porã, e 32ºC em Dourados. Sete Quedas tem máxima de 31ºC.





O calor pode elevar os termômetros até os 34ºC em Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia. Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Coxim e Três Lagoas têm máxima de 33ºC.





O Inmet emitiu alerta para chuva intensa em todo Mato Grosso do Sul. O risco é de chuva de até 50 milímetros e ventos de 60 km por hora. Há baixo risco para queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas o instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não usar equipamentos eletrônicos ligados à tomada.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), o fato se dá devido a atuação de um sistema de alta pressão que favorece o tempo instável. Já nas regiões centro-norte e leste há probabilidade de chuva e tempestades devido a passagem de cavados, aliados ao calor.

Veja no mapa abaixo como fica nas cinco regiões do Estado.