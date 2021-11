Novembro começa chuvas isoladas e sol entre nuvens

A passagem de cavados aliada ao transporte de umidade deve manter o tempo instável neste 1° de outubro em Mato Grosso do Sul.





Na faixa central que vai de sudoeste a leste do Estado podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhada de tempestades com rajadas de vento entre 30 e 70 km/h e eventual queda de granizo. Nas demais áreas o sol deve aparecer entre nuvens.





A segunda-feira começa com temperatura mínima de 16°C na parte sul do Estado, mas ao longo do dia devem ficar abaixo de 26°C em grande parte do Estado, exceto na região pantaneira e norte onde os termômetros podem marcar acima de 30°C.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses nesta segunda-feira.





Campo Grande: 21°C | 28°C





Corumbá: 24°C | 34°C





Coxim: 22°C | 30°C



Dourados: 20°C | 32°C





Ponta Porã: 19°C | 30°C





Porto Murtinho: 25°C | 35°C





Três Lagoas: 20°C | 30°C









Por: Mireli Obando