Mulher morre presa na janela ao tentar entrar em casa em Mato Grosso do Sul

Jovem gritou por socorro, mas vizinhos acharam que era ‘brincadeira’

Foi encontrada morta na manhã deste sábado (13), na cidade de Jardim a 239 quilômetros de Campo Grande, Ludmila Santos de 19 anos. Ela estava com o pescoço preso na janela e seminua. Vizinhos ouviram gritos de socorro, mas acharam que era ‘brincadeira’.





O corpo de Ludmila foi encontrado pelos policiais militares por volta das 8h20 da manhã deste sábado (13), depois de vizinhos acionarem o Corpo de Bombeiros e a polícia. Informações são de que a jovem, que mora com o avô, foi até um bar onde ficou bebendo com amigos até por volta das 3h30 quando a deixaram no local indo embora.





Eles não souberam informar se alguém havia levado Ludmila para casa. Vizinhos contaram que por volta das 5h30 começaram a ouvir gritos, “me tira daqui, me tira daqui, socorro”. Mas, que não foram ver o que estava ocorrendo já que acharam ser ‘coisa de bêbado’.





Já por volta das 8 horas quando foram até a casa encontraram a jovem pendurada pela janela. Foram encontrados respingos de sangue na parede, e Ludmila estava com rosto ensanguentado. A irmã da vítima contou que, ela sempre entrava pela janela da casa quando esquecia as chaves.





O avô da jovem não estava na residência e os pais de Ludmila trabalham em uma fazenda e a vítima morava com ele. O caso foi registrado como morte a esclarecer.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo