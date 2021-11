Mulher morre e carro dela destruído em colisão com caminhão na capital de MS

Acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (05), no bairro Itamaracá.

Vítima estava em carro de passeio que ficou destruído ©Edmar Melo/TV Morena

Uma mulher de 30 anos morreu em acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (05), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.





De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), ela dirigia um carro de passeio que bateu de frente com um caminhão, na avenida Guaicurus.





O motorista do caminhão saiu ileso e disse à polícia que viu o carro da vítima em ziguezague antes da colisão. Ele ainda tentou impedir o acidente, como indicam as marcas de frenagem no asfalto.





O veículo da vítima ficou destruída. A mulher foi socorrida em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiu.





