MS tem alerta de chuva intensa e máxima de 38ºC nesta quinta-feira (25)

A previsão para esta quinta-feira é de temperatura em alta em todo o Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuva intensa para praticamente todo o Estado.





Campo Grande amanheceu com céu parcialmente encoberto e temperatura de 24ºC. A previsão é de de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A máxima pode chegar hoje aos 34ºC.

©FRANCISCO BRITTO

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, o bairro Carandá Bosque registrou volume de 35,6 milímetros de chuva na quarta-feira. Na região central foram 28,5 milímetros. Os ventos chegaram a 51 km por hora. Em Rochedo, a 74 km da Capital, o volume de chuva foi de 17,6 milímetros.





De acordo com o Inmet, os termômetros devem chegar hoje aos 38ºC em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, e aos 37ºC em Bonito, Jardim, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e também em Três Lagoas.





Dourados, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Coxim e Paranaíba têm máxima de 36ºC nesta quinta-feira. Os termômetros podem chegar aos 35ºC em Eldorado e Água Clara, e aos 34ºC em Sete Quedas.





O alerta do Inmet de chuva intensa, acompanhada de ventos de até 100 km por hora, é válido para os municípios de Alcinópolis, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste e Terenos.





Também estão sob aviso de chuva forte, mas com ventos em menor intensidade, Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Três Lagoas e Vicentina.





Áreas em laranja e amarelo indicam chuva intensa em MS:









Por Gabriel Neris