Morre o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho Nery Azambuja

Faleceu na manhã de hoje (27) na Capital o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Nery Azambuja. O motivo da morte ainda não foi divulgado.





Nery que era campo-grandense graduou-se em Direito pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso - FUCMAT, em 1981. Atuou como advogado desde 1982, com ênfase nas áreas Cível, Administrativa e Trabalhista. Mestrando em Direito Civil e Processo Civil nos anos de 1982/83 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. No ano de 1984 foi advogado integrante do escritório Teresa Alvim e Arruda Alvim. A partir de 1985, iniciou sua carreira de assessor jurídico na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.





Era professor titular da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB desde o ano de 1984 até a presente data, tendo ministrado as disciplinas de Processo Civil, Direito Civil, Direito Agrário, Filosofia do Direito e Ética. Foi professor assistente da PUC/SP ministrando a disciplina de Direito Processual Civil no bacharelado e na especialização. Igualmente, foi professor titular da Escola Superior da Magistratura e da Escola Superior do Ministério Público em Mato Grosso do Sul.





Foi eleito vice-presidente da OAB/MS, na gestão de 1995/1997, sendo fundador da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul. Foi membro integrante da banca examinadora do concurso público para ingresso na Magistratura Trabalhista do TRT da 24ª Região, desde a criação do Tribunal em 1993 até o ano de 1998.





De dezembro de 2005 a fevereiro de 2012, integrou os quadros da Procuradoria Federal de Mato Grosso do Sul, atuando como Procurador Federal nas mais diversas áreas do direito, com grande destaque na área trabalhista. Em 13 de fevereiro de 2012 tomou posse como Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região; tendo assumido o cargo de Vice-Presidente no dia 4 de dezembro do mesmo ano. Em 5 de dezembro de 2014 tomou posse no cargo de Presidente do Egrégio TRT da 24ª Região, para o biênio 2015/2016, que findou no dia 31 de dezembro de 2016.





Ainda não há informações do velório e enterro.