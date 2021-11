Morre na Santa Casa motociclista que terminaria viagem em MS com a namorada

Rapaz estava com a perna amputada e não resistiu aos ferimentos nesta sexta-feira

Morreu na Santa Casa, na manhã desta sexta-feira (19), Tiago Escarcell Bohrer, de 32 anos, que sofreu um acidente no dia 16 deste mês na BR-060, quando fazia um mochilão com a namorada Jennifer, de 19 anos. Ele teve a perna amputada no acidente. A jovem continua internada em Campo Grande.





Tiago estava internado há três dias, quando deu entrada na unidade de saúde por volta das 20 horas. Ele estava em coma, em estado grave. Nesta manhã, Tiago evoluiu com parada cardiorrespiratória, sem sucesso ao protocolo de reversão, e morreu às 7h55 da manhã.





Jennifer continua internada em estado grave no hospital, com fratura de pelve, fratura de tornozelo e pé esquerdo. Ela está no CTI consciente, orientada e estável no momento.





História de amor





O casal se conheceu quando Tiago trabalhava como motorista de aplicativo, em Pelotas. Eles estavam juntos há 11 meses e resolveram viajar em um mochilão há 8 meses. A mãe de Jennifer disse que ficou assustada quando a filha contou que iria viajar em um mochilão.





"Nós nos falávamos todos os dias. No dia do acidente, mandei mensagem cedo, como sempre, e ela não respondeu. Só descobri o que tinha acontecido um dia depois, quando uma senhora que tinha acolhido os dois em casa me ligou e contou".





Aos prantos, a mãe de Jennifer disse que a filha não se lembra de nada e também não sabe o real estado de saúde de Tiago, que perdeu uma das pernas no acidente. O estado de saúde de Jennifer também é grave, mas a jovem está consciente e orientada. A família deve esperar pela melhora da jovem para levá-la para Pelotas.





“Uma pessoa acabou com a nossa vida e com a própria vida”, disse Angélia, se referindo a Clovis Zolet, de 63 anos, que teria provocado o acidente, no dia 16 deste mês, na BR-060. Mato Grosso do Sul seria o último destino do casal, que voltaria para Pelotas no dia 21 de novembro.





O acidente





acidente envolveu duas motocicletas, uma BMW e uma Honda CG , e resultou na morte de Clovis Zolet, de 63 anos. O casal ficou gravemente ferido. A colisão ocorreu no km-97 por volta das 15 horas, quando Clovis, que estava na BMW em um comboio de motociclistas, tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão em um local proibido e bateu frontalmente contra a Honda CG, onde estava o casal, de 19 e 32 anos.





Com a batida, o casal foi arremessado para as margens da rodovia e o homem teve a perna amputada no local com a colisão. Já a jovem teve fraturas pelo corpo, sendo os dois socorridos em estado grave para uma unidade de saúde e depois levados para a Santa Casa de Campo Grande em vaga zero.





Com a colisão entre as motocicletas, Clovis acabou atropelado pelo último eixo da carreta que tentava ultrapassar, morrendo no local. O grupo tinha como rota a cidade de Costa Rica, onde passariam a noite. Um empresário de Paraíso das Águas disse que seguia logo atrás e presenciou o acidente: "imagens que não esquecerei tão cedo", declarou.