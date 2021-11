Maquete de apresentação da Cidade Zigurats em vídeo faz sucesso na Internet

O Instituto Dakila pesquisas acaba de lançar um vídeo animado com imagens 3D promovendo a Cidade Zigurats, projeto localizada no alto do Morro da Boa Sorte, na Serra de Maracaju, município de Corguinho. Disponibilizado no Youtube, o vídeo já foi acessado centenas de vezes e recebeu inúmeros comentários elogiosos à iniciativa que tem à frente o pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira.





No vídeo é explicado que a Cidade Zigurats está sendo construída com recursos do Instituto Dakila Pesquisas e com donativos de pessoas que se propuseram a contribuir com o projeto. “Nosso familiares e amigos apoiam o projeto devido à grandiosidade da obra” explica o áudio de apresentação do investimento imobiliário.





Esclarece ainda que o Instituto Dakila Pesquisa abriu espaço para pessoas e empresas que se propuseram a contribuir com esse legado que beneficiará a população de diversas maneiras, como informações e pesquisas de âmbito geral amparadas pela metodologia da Ciência Lilarial que é o estudo de tudo que a ciência tradicional não explica ou que ignora. Esses estudos estarão à disposição de todos os seres pensantes do Universo, como gratidão aos que têm sede pelo saber e que gostariam de contribuir com seu conhecimento para a Humanidade.





Aos que apoiarem a iniciativa, como forma singela de reconhecimento, será fornecido um certificado com o nome do colaborador, além de ter seu nome gravado eternamente em local adequado.





O vídeo ainda relata que a construção do Monumento Escalonado teve início em dezembro de 2013 e, graças ao interesse de todos, já finalizou a parte de fundações e em breve estará à disposição de toda a sociedade.