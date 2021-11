Mais uma indicação atendida: deputado Neno Razuk agradece instalação de antena digital rural em Aparecida do Taboado

deputado Neno Razuk

Com mais uma indicação atendida pelo Governo do Estado, o deputado Neno Razuk (PTB) agradeceu ao secretário Jaime Verruk, titular da SEMAGRO (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) pela instalação de uma antena digital rural em Aparecida do Taboado. A ação resultou na ampliação do acesso a rede de internet para famílias locais.





A proposição protocolada por Neno atendeu o pedido do vereador Carlinhos Lageado (PSDB), que demonstrou que a falta de acesso a rede de internet afetava diretamente as atividades desenvolvidas na Zona Rural de Aparecida do Taboado, principalmente para aqueles que são atuantes na agricultura familiar.





“Moradores da região do Córrego Ouro não tinham acesso à internet, e atendendo nossa proposição, pouco depois que protocolamos a indicação reforçando ao Governo do Estado a instalação dessa antena digital rural, fomos atendidos em menos de dois meses. É uma ação que contempla o Centro Comunitário local e com a antena disponibiliza acesso a rede para população, trazendo inclusão nos meios digitais.”, pontuou Neno lembrando que a tecnologia é uma forma de prestação de serviços essencial nos dias atuais.





Outras demandas





O parlamentar reforçou ainda outra proposição protocolada em julho deste ano solicitando ao secretário de infraestrutura Eduardo Riedel (PSDB) o empenho na liberação de recursos para o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua José Moreira Falkine e parte do trecho do Anel Viário, do município de Aparecida do Taboado.





“Outra indicação que foi uma demanda trazida pelo vereador Carlinhos Lageado é o pedido recapeamento asfáltico para toda a extensão da Rua José Moreira Falkine e que as obras alcancem também o trecho do Anel Viário. É uma área que necessita das obras, pela segurança dos usuários e mobilidade, visto que as reclamações são constantes pela falta de condições de trânsito nos trechos”, destacou o deputado sobre outra indicação feita para atender o município.





ASSECOM