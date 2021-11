Ladrão se recusa roubar Iphone de Jovem: "Não compensa"

Dupla fugiu em motocicleta levando mochila da vítima com documentos

Para conseguir desbloquear Iphone precisa de ID Apple e senha ©Blog do Iphone

Aparelho celular é um dos itens mais visados em roubos e furtos, mas a marca também dificulta a ação, como por exemplo um jovem, de 20 anos, que foi poupado de ficar sem o aparelho nesta tarde (4). Ele registrou um boletim de ocorrência pelo roubo de sua mochila com documentos. O celular, um Iphone, foi recusado pelo ladrão.





O caso aconteceu no Bairro Residencial Recanto dos Rouxinóis em Campo Grande. À polícia, a vítima contou que seguia pela Rua Dolores Duran, quando visualizou dois indivíduos, um estava em uma motocicleta e o outro ladrão estava em pé próximo do veículo.





Quando chegou próximo da esquina, o rapaz foi abordado pela dupla que pediu aparelho celular. A vítima negou repassar, porém um dos bandidos lhe mostrou uma arma e disse que se não entregasse iria morrer.





O jovem então mostrou o celular, um Iphone, momento em que o ladrão recusou dizendo que não compensava.





Em seguida questionou o que tinha na mochila, sendo respondido que apenas documentos, mesmo assim a dupla fugiu na motocicleta levando a mochila do rapaz.





Possivelmente o furto do celular foi recusado por ser de fácil rastreio e difícil desbloqueio. O aparelho tem o recurso Bloqueio de Ativação da Apple, que é um sistema de segurança que vincula seu iPhone a um ID Apple, ou seja, mesmo se um ladrão tentar restaurar o celular para as configurações de fábrica, ele ainda vai precisar do login daquela conta para poder prosseguir.





O crime foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Mirian Machado