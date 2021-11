Instabilidades diminuem mas a chuva ainda marca presença na região leste do Estado

As instabilidades diminuem em grande parte de Mato Grosso do Sul neste domingo (07), mas ainda pode chover forte nos municípios da região centro leste, com probabilidade de tempestades isoladas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





Pela manhã as condições ainda serão de céu nublado em todas as áreas, mas ao longo da tarde a nebulosidade diminui. A variação de umidade relativa do ar será entre 70% a 40% durante a tarde.





Em Campo Grande, o dia amanheceu com névoa seca na região do Bairro Santa Carmélia. Há previsão de chuva e trovoadas isoladas para a Capital no decorrer do dia com temperatura máxima de 28ºC.

Em Coronel Sapucaia, a máxima será de 28ºC, em Coxim, Maracaju, Sonora e Ponta Porã 30ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 31ºC, em Sidrolândia e Miranda 32ºC, em Rio Brilhante e Dourados 33ºC, em Água Clara 35ºC, em Parnaíba 37ºC, em Selvíria 38ºC.

Na maioria das cidades de MS, as temperaturas permanecem agradáveis. Ontem à tarde, chuva moderada atingiu diversos bairros de Campo Grande. Não há relatos de estragos. O alerta de tempestade emitido pelo Inmet para todo o Mato Grosso do Sul termina às 9h desta manhã.

Além de Campo Grande, há previsão de chuva em Três Lagoas, Nova Andradina, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo, Bataguassu, Cassilândia, Costa Rica, Água Clara, Brasilândia, Batayporã, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Inocência, Selvíria e Taquarussu.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para este domingo.









Por: Mireli Obando