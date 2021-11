Inscrições para concursos com vagas de até R$ 25 mil terminam nesta quinta-feira (11)

Juntos os editais ofertam 80 oportunidades, além da formação de cadastro reserva

Vagas para Procuradoria Geral de MS tem salários de R$ 25 mil

Termina nesta quinta-feira (11) o prazo para inscrição nos concursos públicos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e PGE (Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul). Juntos os editais ofertam 80 vagas, além da formação de cadastro reserva.





Na Procuradoria são seis vagas e mais a formação de cadastro reserva para o cargo de procurador do estado. Os aprovados terão remuneração inicial no valor aproximado de R$ 25 mil.





O concurso será realizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), sob supervisão da Comissão do Concurso. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 19 de dezembro.





As inscrições, no valor de R$ 340,00, podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11) no endereço eletrônico cebraspe.org.br/concursos/pge_ms_21_procurador





Com 74 vagas e cadastro de reserva, A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) oferta oportunidades para as áreas de agente em saneamento, assistente administrativo, técnico em agrimensura, técnico em análise e tratamento, técnico em automação, técnico em edificações, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em manutenção eletromecânica.





Também há vaga para técnico em recursos humanos, técnico em segurança do trabalho, técnico em tecnologia da informação, administrador, advogado, analista de tecnologia da informação, biólogo, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro sanitarista ambiental, jornalista, médico do trabalho, psicólogo, químico e tecnólogo em saneamento ambiental.





Os salários variam conforme o cargo e as inscrições vão até às 22h59 (horário de MS) no endereço eletrônico institutoaocp.org.br. O valor da inscrição é de R$ 80 (níveis médio e técnico) e R$ 100 (superior). A prova objetiva também será no dia 19 de dezembro.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro