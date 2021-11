Hospital de Glória de Dourados recebe recursos do deputado Marçal Filho

Marçal no hospital Mãe Pobre, com o diretor Osmar Perez ©DIVULGAÇÃO

Já está nas contas do Hospital e Maternidade Mãe Pobre, de Glória de Dourados, emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), para aquisição de material de consumo e medicamentos para atendimento de internações.





O Hospital conta com uma equipe de 18 profissionais, dos quais 10 médicos, para atender uma população de quase 10 mil moradores. Marçal Filho esteve na unidade e conversou o diretor-presidente do Hospital Mãe Pobre, Osmar Perez.





O presidente disse que uma das maiores dificuldades é a aquisição de medicamentos. "Essa emenda parlamentar veio num momento certo e vai auxiliar muito no atendimento do dia a dia", disse ele. O recurso, no valor de R$ 40 mil, vai possibilitar atender principalmente a área de internação médica.





As emendas parlamentares desde ano já estão sendo encaminhadas aos municípios. O deputado Marçal priorizou áreas da saúde, educação, assistência social e esporte.





Para a saúde, Marçal encaminhou quase R$ 1 milhão de um total de R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar que um deputado estadual tem por ano. O recurso está sendo distribuído para cidades da região sul do Estado.





Na área da saúde, as emendas de Marçal Filho vão beneficiar Dourados, Caarapó, Glória de Dourados, Nova Andradina, Fátima do Sul, Douradina, Itaporã e Naviraí.





Os recursos vão ser utilizados para compra de trailer de consultório médico, UTI móvel, veículos para transporte de pacientes, aquisição de equipamentos e medicamentos para hospitais e unidades de saúde.





ASSECOM