Hospital Cassems de Três Lagoas realiza 1º Simpósio de Pediatria Integrativa

O Simpósio é o marco inicial de um novo projeto educacional com foco em educação continuada para todo corpo clínico do hospital

Para promover a educação continuada na instituição, nesta semana, o Hospital Cassems de Três Lagoas realizou o 1º Simpósio de Pediatria Integrativa, com o objetivo de dialogar sobre o trabalho realizado pelos profissionais da unidade hospitalar nos serviços de atendimento pediátrico, UTI Neonatal, enfermaria de internação pediátrica e sala de parto.





A pediatria integrativa se trata da interação de várias especialidades e profissionais da saúde, para o cuidado com a saúde na infância. Nesse sentido, essa prática requer uma perspectiva mais ampla do que nos métodos convencionais, promovendo a multidisciplinariedade no tratamento. Desta maneira, consiste em uma abordagem clínica centrada na pessoa, em sua individualidade física e psíquica, com técnicas baseadas em evidências científicas, para valorizar a autonomia da criança, da família e o incentivo ao autocuidado.





A médica coordenadora do serviço de pediatria integrativa, Luciana Delgado, salienta os fatores que contribuem para o desenvolvimento pleno dos trabalhos deste setor. “As boas práticas no atendimento aos paciente depende de uma equipe capacitada e orientada sobre os cuidados necessários ao recém-nascido e à criança em crescimento”.





Dentre os temas retratados no encontro entre profissionais da saúde, estavam a cetoacidose diabética, anafilaxia, abordagem a pacientes vítimas de queimaduras, reanimação cardiopulmonar, acidentes escorpiônicos, choque, manejo de asma na emergência, entre outros assuntos.









ASSECOM