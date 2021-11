HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Planos a dois para o futuro intensificarão a relação íntima. Domingo gostoso para curtir a natureza, atividades ao ar livre e aprofundar o diálogo com o par. Se estiver só, alguém de longe despertará sonhos. Cenário positivo para mudanças, viagem e respostas existenciais. Padrões de consumo e ambiente social passarão por transformações. Dê novo sentido à vida!





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o domingo para curtir as delícias da intimidade, aumentar a confiança numa relação especial, planejar viagem e falar com pessoas queridas de outra localidade. Novos relacionamentos também entrarão no radar. Amplie conexões, circule nas redes e espere por novidades motivadoras. A construção do futuro dependerá de escolhas claras. Prestígio em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Hora de reformular a rotina, cuidar da saúde, do corpo e por nova filosofia em prática. Aproveite o domingo para curtir prazeres simples e momentos carinhosos com o par. O cotidiano ficará mais gostoso com reestruturações das atividades. Assuntos de trabalho merecerão reflexões. Bom para se organizar melhor e ganhar espaços livres na agenda. Cumplicidade no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Trabalho, organização da casa e saúde estarão em foco neste domingo. Elimine tarefas pendentes, cuide da alimentação e do seu equilíbrio e inclua atividade física na agenda da semana. Troca de mensagens e conversas agradáveis abrirão portas no amor. Se estiver só, tudo aberto para iniciar um relacionamento. Casamento com harmonia e novos prazeres.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos domésticos, de família, ou moradia cobrarão reflexões. Planeje mudanças e torne o cotidiano mais agradável. Aproveite a inspiração para encontrar soluções criativas e pensar no futuro. Apoio aos filhos ou planos de gravidez e consertos na casa entrarão no pacote. Hora de encerrar o passado e cuidar do seu bem-estar. Cultive a alegria e reinvente a vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lembranças gostosas e fantasias românticas colorirão o domingo. Imprima energias positivas na casa e curta o aconchego e o carinho da família. Conversas gostosas no amor, com filhos ou amizades de longe dissiparão dúvidas e inspirarão novos planos para a vida. Tome a iniciativa nas relações, troque mensagens e curta momentos divertidos. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Estabilize relações importantes em sua vida. Conversas com a família determinarão metas e investimentos. Palavras carinhosas e motivadoras inspirarão planos de desenvolvimento pessoal, viagens e estudos. O domingo trará aprendizado e horizontes mais amplos. Conexões internacionais abertas. Contenha gastos impulsivos e organize as finanças. Mudanças positivas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia com a família, boas notícias na área financeira e objetivos mais claros criarão um panorama otimista. Amplie o diálogo, troque confidências, adocique as palavras e encontre maneiras diferentes de se relacionar. Será mais fácil expressar os sentimentos e desejos, neste domingo. Espere por um presente, surpresas gostosas e emoção. Comece novo ciclo de vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Os sonhos estarão em destaque neste domingo. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para dar vazão aos sentimentos e imprimir mais emoção nos relacionamentos. Acolha a família, crie planos e encerre processos do passado. Fase de encerramento de um longo ciclo e de expansão da consciência. As finanças ficarão mais equilibradas. Firme bons acordos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Diminua a velocidade, relaxe e curta um domingo sossegado. Intuição forte e dicas dos sonhos apontarão direções a seguir nos negócios e associações. Vida social mais agitada pedirá momentos de relaxamento e contemplação. Aproveite a passagem de Vênus por seu signo para cuidar do corpo, da beleza e das finanças. Amizades inspiradoras. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Domingo gostoso para curtir amizades especiais e ficar por dentro das novidades. Compartilhe sonhos, descontraia, brinque e deixe as decisões sérias para depois. Algo maior vem se desenhando para o futuro e em breve você poderá dar uma virada radical de vida. Construa novo papel profissional, ou impulsione novo empreendimento. Sucesso pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Visualize o futuro que você deseja, crie planos e some forças com amizades. O domingo trará conversas motivadoras. Você poderá receber convite de viagem ou de novo projeto. Momento de oportunidades. Aumente a sintonia com a espiritualidade. A intuição servirá de bússola em novas experiências e descobertas. Amor com companheirismo e confiança. Pense positivo!





Por: ROSA DI MAULO