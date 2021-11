HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Defina detalhes de um roteiro de viagem com amigos. Aproveite também para planejar os próximos passos no trabalho e decidir projetos da vida íntima. Prazeres diferentes e perspectivas positivas para o futuro anunciam mais animação neste domingo. Estudos e comunicações com pessoas de fora estarão abertos. Fase de conclusões, de mudanças e de conquistas pela frente.





Touro - 21/04 a 2/05





Domingo divertido, com aventuras, muita criatividade e alegria. Curta uma programação ao ar livre, brinque com os filhos, ou intensifique uma paixão. Ótimo momento para iniciar relações num ambiente diferente. Chances para o amor acontecerão por acaso, se o coração estiver livre. Espere por grande empatia e envolvimento com a coletividade nas interações de hoje.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Crie estratégias de trabalho e planeje a rotina com tempo para cuidar da saúde. Atividade física será fundamental nesta fase. Treine, caminhe, ou inicie um programa de exercícios. Domingo gostoso para curtir o carinho da família, conversar com o par, armar uma viagem com amigos ou encurtar distâncias com amizades de fora. Dê atenção às pessoas queridas.



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas de hoje aprofundarão um vínculo especial. Aproxime irmãos, fortaleça amizades e inicie relações. Trabalho e saúde continuarão temas principais. Aposte numa rotina disciplinada e aumente a produtividade. Viagem favorecerá o amor. Se estiver só, novo envolvimento será transformador e virá para ficar. Critérios de escolha serão exigentes. Invista num futuro melhor.





Leão - 22/07 a 22/08





O cotidiano ficará mais gostoso com mudanças na rotina e novas atividades. Planeje compras e resolva assuntos financeiros. Conversas com filhos ou o par definirão viagens e projetos familiares. Hora de concretizar sonhos, elevar padrões e apostar num lifestyle diferente. Dê uma virada na sorte! Uma onda de energia positiva abrirá portas no trabalho. Reinvente a vida!





Virgem - 23/08 a 22/09





Emoções à flor da pele, sensibilidade amplificada e muita imaginação darão intensidade ao amor neste domingo. Aproveite a inspiração para se cuidar com carinho e jogar a autoestima para cima. Aprofunde o diálogo com os filhos, ou com o par e revele sentimentos. Caminhos do coração estarão abertos. Elimine pendências, organize ideias e defina mudanças.



Libra - 23/09 a 22/10





Ceda à preguiça e relaxe. Domingo gostoso para curtir o carinho da família, avaliar sonhos e investir em mais conforto. Conversas de hoje darão segurança. Estabilize os relacionamentos e determine planos de longo prazo no amor. Negócios e finanças com perspectivas positivas. Fortaleça bases materiais e afetivas. Planeje viagem ao exterior ou curso de idioma.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Firme um acordo financeiro e estabilize o orçamento. O domingo trará decisões familiares e acerto de contas. Você poderá aprovar um orçamento de trabalho e garantir bons rendimentos. Amizades apoiarão seus projetos e esclarecerão dúvidas. Conversas de hoje trarão soluções originais. Movimente a vida com novos planos e relações estimulantes. Entendimento no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O domingo trará mais segurança nas escolhas e objetivos pessoais claros. Caminhos para o futuro e projeto de vida ficarão iluminados. Lance um empreendimento, concretize um negócio e encontre seu lugar no mundo. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Carreira em ascensão. Inovações trarão popularidade, projeção profissional e crescimento financeiro. Inicie novo ciclo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Aproveite o domingo para avaliar investimentos, pesquisar informações, trocar ideias com amigos e curtir paisagens inspiradoras. Contato com a natureza e atividades ao ar livre manterão o astral em alta. Empatia nas interações de hoje. A vida social ficará mais gostosa, com convite de viagem e programas culturais. Poder de atração!





Aquário - 21/01 a 19/02





Tome decisões sobre o futuro e dê novo sentido à vida. O domingo trará planos de mudança e reestruturações de vida. Repense padrões de consumo e escolhas. O amor inspirará passos maiores na direção dos sonhos. Converse com amigos e conte com apoios significativos. Envolvimento com projetos sociais e temas de interesse coletivo. Abrace uma causa relevante.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o domingo para desenhar metas profissionais mais altas e planejar o futuro. Romantismo, carinho e decisões de viagem intensificarão o amor. Momento especial nos relacionamentos. Aprofunde vínculos de amizades e crie uma rede forte ao seu redor. Novas conexões e atividades em outra localidade serão atraentes. Concretize sonhos. Sucesso!





Por: ROSA DI MAULO