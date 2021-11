HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (20)

Áries - 21/03 a 20/04

As comunicações estarão abertas, neste sábado. Coloque a conversa em dia com amigos, troque mensagens, circule nas redes e pesquise informações. Bom também para investigar segredos, descobrir mistérios e eliminar desconfianças. Descomplique a cabeça. Soluções poderão ser mais simples do que parecem. Mudanças favorecerão a vida íntima.





Touro - 21/04 a 2/05





Confira contas, avalie custos de viagem e de planos da vida íntima. Assuntos financeiros interferirão nas relações. Planeje o orçamento antes das compras. Cuidado com fraudes e promoções enganosas. Valerá checar preços e pensar nos investimentos com calma. Amor com mais atitude e esclarecimentos. Amplie discussões nas redes e firme novas amizades.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Emoções estarão à flor da pele neste sábado. Bom para intensificar o amor e correr atrás dos sonhos. Visualize o que quer para o futuro, cuide da imagem e programe novas atividades. Atenção à saúde será fundamental. Retome o treino, caminhe, movimente o corpo e diminua o estresse. A rotina poderá mudar significativamente nesta fase. Assuma novos hábitos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o fim de semana para relaxar, curtir paisagens bonitas e momentos mágicos junto à natureza. Valerá também caminhar no parque e diminuir a ansiedade com atividades ao ar livre. Novas relações entrarão no radar. Se estiver só, novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. Aprofunde vínculos. Viagem favorecerá o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Amizades carinhosas, harmonia familiar e atividades gostosas darão um sabor especial ao sábado. Arrume a casa, detalhes farão diferença no bem-estar e conforto. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Imprima beleza em tudo que fizer. Valerá testar temperos e sabores diferentes na cozinha, cuidar do corpo e implantar hábitos saudáveis. Amor com novos planos.





Virgem - 23/08 a 22/09





O sábado será de trabalho. Elimine tarefas, lance um projeto ou avalie nova proposta com carinho. Notícias de longe esquentarão o coração. Conversas adquirirão um tom profundo e instigante numa relação especial. O amor poderá inspirar grande mudança de vida e evolução da carreira. Brilhe publicamente. Ideias brilhantes trarão sucesso e maior projeção profissional.



Libra - 23/09 a 22/10





Viagem neste fim de semana trará experiências gostosas e segurança nos relacionamentos. Bom momento também para se conectar com pessoas queridas de longe, planejar mudanças ou estudos e investir no seu desenvolvimento. O amor vencerá distâncias. Construa relações de confiança. Bases afetivas e materiais ficarão fortes. Apoie a família. Reestruturações pela frente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Troca de confidências com a família, decisões de vida e planejamento de mudanças marcarão este sábado. Prefira a privacidade e curta lindos momentos, carregados de emoção. Conversas com o par definirão novos planos. Caminhos de maior realização estarão iluminados. A fase favorecerá novos começos e conquistas. Parta para a ação e inicie um novo ciclo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o sábado para imprimir mais emoção nos relacionamentos e embarcar num clima romântico no amor. Sonhos poderão se realizar. Encerre um longo ciclo, firme bons acordos financeiros e encontre o seu lugar. Clima descontraído e momentos de total relaxamento farão bem ao espírito. Equilibre suas energias e restaure as forças em sintonia com a natureza.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões de investimentos ficarão mais claras. Aproveite o sábado para cuidar da saúde, eliminar tarefas pendentes e organizar ideias de trabalho. Proximidade com a família e apoio mútuo darão segurança. Hora de estabilizar as finanças e embarcar em novas experiências. Vênus em seu signo atrairá negócios, relacionamentos e inspirará boas escolhas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões de longo prazo darão mais tranquilidade no amor. O sábado será divertido e inspirador. Dê crédito aos sonhos, aposte nos planos de expansão e dê um passo maior na direção do futuro. Carreira em ascensão. Boas perspectivas financeiras afastarão preocupações. Conversas leves e momentos de descontração farão bem ao espírito. Brinque, namore e ame mais!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para curtir o carinho da família, investir num projeto da casa, receber amigos ou fazer um bate-e-volta num lugar inspirador e curtir companhias especiais. Embarque em novas experiências e mude seus conceitos. Bom momento para iniciar atividades em outra localidade, ampliar a participação social e enriquecer a bagagem cultural. Companheirismo no amor.





Por: ROSA DI MAULO