HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Transformações, desapego de antigos padrões e aposta num lifestyle diferente continuarão neste domingo, que trará conexões internacionais ou planos de viagem. Avalie os sonhos e planeje mudanças. Um empreendimento em parceria unirá o útil ao agradável. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase e promover rentabilidade com novo modelo de negócio.





Touro - 21/04 a 2/05





Momento de expectativas numa parceria ou no amor. Aproveite o domingo para relaxar, curtir a natureza, aumentar a sintonia com a espiritualidade e dar crédito aos sonhos. Reflexões sobre o futuro e novos planos anunciam revoluções no projeto de vida. Bom momento para inovar a carreira, iniciar relações num ambiente diferente e embarcar em novas experiências.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Apoie uma amizade. Carinho e consciência marcarão as interações de hoje. Aproveite o domingo para colocar a conversa em dia com amigos, trocar confidências com o par e curtir atividades ao ar livre. Novos planos para o futuro trarão entusiasmo. Proposta de trabalho poderá chegar em pleno fim de semana e cobrará resposta rápida. Negocie prazos.



Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua iluminará o futuro e a carreira. Aproveite o domingo para visualizar onde quer chegar, planejar ações no trabalho e projetos pessoais. Uma viagem favorecerá o amor. Se estiver só, novos relacionamentos e chances para o amor entrarão no radar. Você poderá se envolver novamente e estabilizar a vida íntima. Companheirismo contará pontos numa nova escolha.





Leão - 22/07 a 22/08





Sonhos e mudanças poderão se realizar. Comece pelo equilíbrio da rotina, que deverá ter espaço para os cuidados com o corpo e a saúde. Uma viagem estará no radar. Se o plano for morar em outra localidade, você encontrará condições favoráveis. Aproveite o domingo para organizar planos, pensar nos detalhes e transformar velhos padrões. Cultive a paz interior e a harmonia.





Virgem - 23/08 a 22/09





O amor inspirará mudanças. Aproveite o domingo para avaliar os sonhos, pesquisar informações e encontrar soluções práticas para viabilizar novos planos. Notícias de longe alegrarão o coração. Planeje viagem ou estudos e alavanque a carreira com uma missão especial. Emoções fortes nas interações de hoje. Os caminhos do coração estarão abertos. Aprofunde vínculos!



Libra - 23/09 a 22/10





Comemore uma conquista! Assuntos de trabalho e saúde estarão em destaque hoje. Aproveite para cuidar do corpo e do seu equilíbrio. Hora de investir no seu desenvolvimento e em qualidade de vida. Viagem e investimentos em mais conforto estarão no radar. Some forças com a família, encerre o passado e eleve padrões. Trabalho e finanças com perspectivas positivas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Compaixão, ternura e generosidade marcarão uma conexão especial. Aproxime quem anda distante com tom carinhoso nas palavras. Tome a iniciativa nos relacionamentos. O domingo trará conversas significativas, sincronicidade e sentimentos elevados numa relação importante em sua vida. Bom para falar de amor, de sonhos e também de soluções. Inicie um novo ciclo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Carinho da família, entendimento com filhos, com o par, e novas perspectivas na área financeira darão sabor ao domingo. Encerre um longo ciclo e dê crédito aos sonhos. Hora de se fortalecer interiormente e buscar seu lugar. Acertos e acordos comerciais permitirão concretizar planos e reinventar a vida. Aproveite o domingo para relaxar, curtir lembranças e criar novas memórias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas sensíveis, carregadas de emoção, marcarão este domingo, que terá encontros significativos e decisões de vida. Irmãos, amizades especiais e também relações que poderão chegar por acaso tocarão o coração hoje. Ouça lindas histórias, conte as suas e deixe os sentimentos falarem mais alto que a razão. O dia trará aprendizado e alimento para a alma.





Aquário - 21/01 a 19/02





Planeje investimentos, fique de olho no futuro e espere por crescimento financeiro. Momento importante na carreira e nos negócios anuncia aumento de rendimentos e mais tranquilidade. Aproveite o domingo para programar compras ou adiantar escolhas dos presentes de fim de ano. Valerá também se dar algum mimo e realizar um desejo. Amor com novos padrões. Crie planos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o período da manhã para se cuidar com carinho, respeitar seu tempo e suprir necessidades pessoais. Sonhos ficarão mais nítidos e inspirarão novos planos. Amizades trarão convite de viagem ou de um programa cultural de qualidade. Música, arte e espiritualidade estarão presentes hoje. À tarde, siga a intuição num negócio e viabilize um projeto da casa.