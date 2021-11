HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (6)

Áries - 21/03 a 20/04

A vida íntima ficará mais gostosa com novos planos, confiança no futuro e viagem a dois. Aproveite o fim de semana para curtir aventuras e momentos mágicos perto da natureza. Atividades ao ar livre animarão o clima. Encontre lugares bonitos e inspiradores. Padrões poderão mudar. Repense o estilo de vida e renove filosofias.





Touro - 21/04 a 2/05





O sábado convidará à privacidade. Um mergulho nos sentimentos revelará desejos de liberdade. Bom momento para planejar mudanças e investimentos futuros. Amor com mais cumplicidade. Troque confidências e intensifique uma relação especial. Viagem a dois será tudo de bom no casamento ou namoro. Palavras motivadoras e atitude aproximarão quem anda distante.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amizades carinhosas, cumplicidade com o par e perspectivas positivas no trabalho manterão o astral em alta. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Bom momento também para criar novos projetos e tomar decisões de vida. Dúvidas se dissiparão. Encontre soluções práticas e torne a rotina mais livre.



Câncer - 21/06 a 21/07





Invista em você e ganhe segurança nas relações. O foco na saúde e nos planos futuros também favorecerão a vida íntima. Aproveite o sábado para se cuidar com carinho. Tarefas pendentes de trabalho entrarão no menu. Amor com entendimento e conversas gostosas. Se estiver só, novo envolvimento surgirá de conversas pelas redes e troca de mensagens. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Arrume seus espaços, converse com a família e divida responsabilidades. Planos de viagem com os filhos ou o par alegrarão o clima. Harmonia cotidiana será fundamental à saúde e ao seu equilíbrio. Aproveite também para cuidar do corpo e de detalhes estéticos. Bom para retomar atividade física e mudar hábitos. Encerre processos do passado e mude padrões de conforto.





Virgem - 23/08 a 22/09





A partir de hoje, Mercúrio agilizará comunicações e contatos. Conte com poder de negociação em transações comerciais e contratos. Tarefas de trabalho poderão acumular com excesso de demandas em outras áreas. Vênus, que se harmonizará com seu signo, abrirá as portas do coração. Troca de mensagens esquentarão o clima no amor. Amplie o diálogo com os filhos.



Libra - 23/09 a 22/10





Contenha gastos e planeje investimentos. Dicas de uma amizade contribuirão para melhor organização financeira e investimentos. As comunicações estarão abertas neste sábado. Troque mensagens, amplie relações, converse com irmãos e crie um ambiente gostoso com a família. Toques delicados na decoração deixarão a casa mais bonita e confortável.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas com irmãos trarão bons acordos. Conte as novidades, troque confidências, encare assuntos delicados com a família e compartilhe sonhos. O momento favorecerá novos começos e decisões de vida. Aproveite o sábado para se aproximar dos filhos ou curtir momentos carinhosos com o par. Declaração de amor esquentará o clima. Mudanças à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas animadas com filhos, par ou irmãos movimentarão o sábado. Humor e carisma não faltarão com Lua em seu signo. Aproveite também para se cuidar com carinho e curtir prazeres gastronômicos. Experimente uma culinária diferente, com cheiros e sabores exóticos. Intuição apurada nos negócios. Solução financeira efetiva virá em breve com nova atividade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sábado perfeito para relaxar, ceder à preguiça e curtir uma programação leve. Arte, música, contemplação da natureza serão opções gostosas e enriquecedoras. Assuntos de trabalho também estarão presentes. Com Vênus em seu signo, você poderá unir o útil ao agradável e atrair oportunidades de negócio. Amizades especiais estarão próximas. Clima mágico no amor!





Aquário - 21/01 a 19/02





Carinho de amizades e momentos de relaxamento darão sabor especial ao sábado. Avalie os sonhos e determine objetivos de longo prazo e metas mais altas. Vários planetas anunciam sucesso dos empreendimentos e conquistas na carreira. Planos de expansão ganharão força. Confie no seu poder e abra caminhos para o futuro. Encare os desafios com otimismo e fé.



Peixes - 20/02 a 20/03





Fique de olho no futuro. O sábado trará soluções financeiras e entusiasmo com novo projeto. Viagem com amigos, conexões com pessoas de fora e atividades em grupo movimentarão a vida numa direção atraente. Cenário positivo, sintonia com a espiritualidade e clima de aventura manterão o astral em alta. Família com novas demandas. Companheirismo e confiança no amor.





Por: ROSA DI MAULO