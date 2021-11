HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Amizades se firmarão. Conte com mais segurança na vida social e atividades em grupo. Prestígio na equipe e novas conexões profissionais anunciam ganho de poder e evolução da carreira. Convites de amigos, planejamento de viagem e ótimo desempenho nos estudos, provas ou concurso animarão o clima. Cenário positivo para mudanças. Novas relações à vista!





Touro - 21/04 a 2/05





Invista no seu futuro e segurança. Harmonia entre Sol e Saturno apontará caminhos de maior realização e consolidação da carreira. Assuma mais poder, determine planos de longo prazo e defina prazos para mudança. Bom momento para ganhar a confiança de parceiros, clientes, fornecedores ou do chefe. Empatia com a equipe e interações de hoje. Cuide da reputação.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Trabalho com maior fluidez, impulsione novo projeto e acelere a produção. Criatividade e boas estratégias não faltarão. Motive a equipe e espere por sucesso dos empreendimentos. Assuntos delicados da vida íntima ou dos filhos virão à tona. Ciúmes e desconfianças poderão entrar no pacote. Troque confidências com o par e aumente o entendimento. Poder de atração em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Avalie os sonhos, cuide da saúde, da sua imagem e jogue a autoestima para cima. Conte com organização e disciplina. Hora de assumir mais poder e liderança. Novo projeto ganhará destaque, detalhes contarão pontos. Fortaleça a posição no trabalho e invista num futuro estável. Viagem aprofundará uma relação especial ou trará chances para o amor, se estiver só.





Leão - 22/07 a 22/08





Acordos e decisões familiares tornarão a vida mais gostosa. Clima leve e segurança nos relacionamentos manterão o coração tranquilo. Planeje viagem com os filhos, ou de reencontro com alguém especial de longe. Mudanças na rotina beneficiarão a saúde. Movimente comunicações e contatos. Novas conexões abrirão portas na carreira. Entendimento no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Acertos financeiros com a família e transações imobiliárias movimentarão o dia. Firme bons negócios e invista em mais segurança para o futuro. Resgates do passado inspirarão mudanças e novas atividades. Tome a iniciativa nas relações e aprofunde vínculos. Se estiver só, tudo aberto para se apaixonar novamente e realizar sonhos. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para estabilizar relações, fortalecer a autoestima e projetar a imagem. O dia trará conversas esclarecedoras e segurança. Bom momento para acertar a documentação e planejar viagens. Você poderá firmar um contrato promissor e concretizar planos. Espere por conquista na área financeira e ótimo desempenho no trabalho. Entendimento no amor. Realize sonhos!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Negocie um contrato e estabilize o orçamento. Boas notícias na área financeira darão segurança. O dia será sujeito a distrações. Aproveite o período da manhã para avaliar os sonhos e aumentar a sintonia com a espiritualidade. A sensibilidade estará amplificada. Siga a intuição e respeite os sinais do corpo. A saúde cobrará momentos de relaxamento e mais horas de sono.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um sonho antigo poderá se realizar. Firme uma transação imobiliária ou acordo financeiro com a família. Convites de amigos e novidades na equipe movimentarão o dia. Conte com mais segurança nas escolhas e determine objetivos pessoais. Hora de se reinventar e começar novo ciclo. Amor com mais parceria e entendimento. A rotina poderá mudar significativamente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Encerre o mês com novos planos para o futuro e sucesso nos empreendimentos. Bom momento para aprovar um orçamento, estabilizar as finanças e impulsionar a carreira. Decisões de investimentos serão tomadas com mais segurança. Finalize um longo ciclo, com bases materiais e afetivas mais fortes. Vida social agitada. Firme amizades e ingresse num novo grupo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conquista profissional e financeira dará tranquilidade. Finalize o mês com prestígio e maior exposição. O dia trará projeção e poder de influência. Assuntos jurídicos e acordos serão resolvidos com mais facilidade. Garanta seus direitos. Entendimento com a equipe e amizades fortalecerá a rede de apoios. Uma viagem estará no radar, planeje com antecedência.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sintonia com a equipe e empatia em novas amizades inspirarão o dia. Aprofunde relações num novo ambiente. Ótimo momento para firmar contratos e alavancar a carreira. Apesar das instabilidades e pressões, você conseguirá estabilizar o orçamento. A fase será de sucesso profissional e financeiro. Amor com cumplicidade e companheirismo. Decida uma viagem.





Por: ROSA DI MAULO