HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Os relacionamentos estarão em destaque nesta semana. Inicie uma parceria e impulsione a carreira. Associações e alianças profissionais se firmarão. Bom período para formalizações, acertos jurídicos e mudanças. Planeje viagem com amigos. Conexões com estrangeiros e pessoas de outra localidade ampliarão opções. Amor com novos planos e mais segurança.





Touro - 21/04 a 2/05





Novas relações impulsionarão o trabalho. Semana de bons resultados financeiros e de mais poder. Consolide a carreira. Uma onda de energia positiva anuncia expansão profissional e sucesso. Mudanças na rotina e no lifestyle darão leveza ao cotidiano. Conte com ótimas ideias e estratégias brilhantes. Amor com mais atitude. Decida rumos. Viagem e novas amizades à vista!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Semana agitada e de conquistas no trabalho. Conte com grande criatividade e agilize resultados. Demandas e responsabilidades aumentarão nos relacionamentos. Limite compromissos sociais e evite situações incômodas. Cumplicidade e paixão intensificarão o amor. Troque confidências e curta prazeres diferentes. Planeje detalhes de viagem com antecedência. Prestígio em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Jogue a autoestima para cima, brilhe e fortaleça a posição no trabalho. Aproveite esta semana para concretizar um projeto e dar um salto na carreira. Bom período também para aprofundar relações e resolver assuntos do coração. Uma viagem intensificará o amor. Fase de mudanças positivas e de conquistas pessoais importantes. Cuide da saúde e do corpo com regularidade.





Leão - 22/07 a 22/08





A semana trará decisões familiares, segurança nas relações e planos de viagem com os filhos. Hábitos e rotina poderão mudar. Retome o treino ou uma antiga atividade, cuide da saúde e invista em maior bem-estar. Ideias originais inspirarão novos projetos. Descubra prazeres diferentes e talentos que você não sabia possuir. Criatividade em alta, reinvente a vida!





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana inspirará cuidados de saúde, beleza e investimentos na imagem. Espere por maior exposição profissional, sucesso e projeção. Conversas com a família esclarecerão planos e decisões de moradia. Organize antigos papeis, documentos e dê mais funcionalidade à casa. Bom para se desapegar de coisas acumuladas sem uso e dar mais leveza aos espaços.



Libra - 23/09 a 22/10





Apoie a família, aprofunde relações e encerre dinâmicas do passado. A semana trará conquista financeira e mais segurança. Espere por reconhecimento e prestígio no trabalho. Você poderá firmar um contrato atraente e garantir estabilidade. Conexões internacionais estarão abertas. Amplie comunicações e contatos, invista nos estudos e planeje uma viagem. Acerte documentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira marcarão a semana. Firme um contrato de trabalho, aprove um orçamento e decida investimentos. Bom período para aumentar os rendimentos e construir bases sólidas para o futuro. Acordos com irmãos e transações comerciais darão tranquilidade. Tome a iniciativa nas relações e aprofunde vínculos importantes em sua vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decisões de longo prazo, acertos e acordos financeiros inaugurarão novo ciclo. Hora de realizar um velho sonho e dar uma virada na vida. Transações imobiliárias, estudos e novo projeto de trabalho movimentarão a semana. Concretize planos. Amigos apoiarão seus projetos. Amor com estabilidade e soma de forças. Espere por um presente especial e carinho da família.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos financeiros e ganhe tranquilidade. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para fazer um balanço dos últimos tempos e finalizar um longo ciclo. Novas relações e vida social agitada movimentarão a vida numa direção mais atraente. Trabalho com mais motivação. Bom período para iniciar uma atividade diferente e aprender algo novo. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Uma viagem será tudo de bom no amor. Semana de conquistas na carreira. Você poderá iniciar novo projeto, ganhar uma promoção, aumentar os rendimentos e fortalecer a posição na equipe. Conte com apoio de amizades, ingresse num novo grupo e amplie a participação social. Negócios estarão aquecidos. Renove conceitos e faça escolhas com mais segurança.



Peixes - 20/02 a 20/03





Decida planos da vida íntima e arme uma viagem com amigos. Comunicações profissionais estarão abertas. Brilhe em reuniões, entrevistas e apresentações de ideias. Espere por sucesso dos empreendimentos. Você poderá firmar um contrato promissor e estabilizar as finanças. Mudanças na equipe ou no ambiente social. Bom período para criar novos vínculos de amizade.





Por: ROSA DI MAULO