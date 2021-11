HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Viva o momento presente e encerre a semana com mais espaço para o prazer. Criatividade e animação não faltarão, na companhia dos filhos, ou do par ou de amizades divertidas. Fase gostosa para viajar e dar sabor de aventura à vida. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Hora de assumir mais poder e impulsionar a carreira com novos projetos.





Touro - 21/04 a 2/05





Assuntos de família e da casa ganharão um novo olhar. A semana terminará com planejamento de mudanças e respostas existenciais. Bom para viajar, explorar outros ambientes e curtir momentos de liberdade. Autonomia, independência e novas experiências tornarão a vida mais interessante. Sonhe alto e jogue a autoestima para cima. Novas amizades à vista!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amplie comunicações e contatos, circule nas redes e coloque a conversa em dia com amizades de longe. Os relacionamentos estarão em destaque. Novas estratégias e colaboração de parceiros acelerarão a produção no trabalho. A semana terminará com novidades atraentes e cenário otimista. Troque confidências com o par e planeje uma viagem com antecedência.



Câncer - 21/06 a 21/07





Boas notícias na área financeira animarão o clima e aumentarão a motivação no trabalho. A semana terminará com conquistas pessoais importantes e mais atitude nos relacionamentos. Compromisso com sua saúde e equilíbrio não permitirá exageros. Discipline hábitos e ganhe vitalidade. Hora de investir no seu futuro e subir um patamar na carreira. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua em seu signo, assuntos do coração estarão em destaque. Imprima mais emoção nos relacionamentos e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Apoie os filhos, resolva assuntos de família e torne a rotina mais gostosa. A semana terminará com sonhos e decisões sobre o futuro. Encontre soluções originais, crie projetos e eleve seus padrões. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua a velocidade e dê crédito aos sonhos. Conversas instigantes intensificarão o amor. Solte a imaginação, relaxe e curta momentos mágicos. Resgates do passado, conversas em família e novidades de longe falarão ao coração. Pense nas mudanças que deseja e embarque em novas experiências. A semana terminará com surpresas gostosas e novos prazeres.



Libra - 23/09 a 22/10





Troque mensagens, circule nas redes, motive a equipe e agite a vida social. A semana terminará com carinho de amigos e ótimos resultados de trabalho. Espere também por conquista financeira e bons acordos. Atividades comerciais estarão aquecidas. Descubra oportunidades. Um projeto para a casa ganhará forma. Renove seus espaços e conceitos de conforto. União familiar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana terminará com perspectivas positivas na área financeira. Firme um contrato de trabalho, faça contas, planeje compras e mantenha o orçamento equilibrado. Cuidar das posses e patrimônio será fundamental nesta fase. Converse com irmãos, reúna a família e analise recursos. Futuro atraente, com a abertura de novo caminho profissional. Projeção em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cenário positivo para viajar e concretizar sonhos. Faça bons acordos com a família e invista num novo projeto. A semana terminará com oportunidades e soluções financeiras. Proposta de longe ou convite de alguém especial animará o clima. Quebre a rotina, alargue os horizontes e comece novo ciclo de vida, com objetivos claros e apoios generosos. A sorte caminhará ao seu lado!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Clima descontraído, momentos de total relaxamento e troca de confidências intensificarão o amor. A semana terminará com privacidade e um mergulho nos sentimentos. Bom para curtir as delícias da intimidade e planejar mudanças. Cultive a serenidade e respeite a intuição. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Tome a iniciativa e aproxime uma amizade especial.





Aquário - 21/01 a 19/02





Impulsione um empreendimento, firme um negócio ou aumente a liderança e fortaleça a posição na equipe. A semana terminará com conquista profissional e financeira. Assuma um desafio e dê um passo maior na carreira. Decisões que foram postergadas, se tornarão mais urgentes. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Novos planos no amor. Vida social animada.



Peixes - 20/02 a 20/03





Perspectivas mais amplas no trabalho trarão confiança no futuro. A semana terminará com contatos poderosos e oportunidade de expansão profissional. Desenhe metas mais altas e conte com poder de negociação. Você poderá dar um salto na carreira e estabilizar as finanças. Mudanças no ambiente social ou equipe abrirão portas. Inicie relações. Viagem à vista!





Por: ROSA DI MAULO