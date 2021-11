HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Foque nas suas coisas e tome decisões independentes. A vontade de mudar de ambiente ficará mais forte. Aposte em viagens! O dia favorecerá conexões com pessoas de outros lugares, autoridades e mestres. Assuntos jurídicos e novos modelos de negócio aparecerão no radar e as relações profissionais estarão aquecidas. Descubra oportunidades, pois novas parcerias virão por aí!





Touro - 21/04 a 2/05





Dia de se ligar nos sonhos, fortalecer a autoestima e aumentar seu poder. Uma jogada de mestre abrirá portas na carreira. Invista em mais conforto. Transações imobiliárias estarão aquecidas e demandas da família poderão alterar planos. Resolva um assunto por vez e elimine pendências. Surgirão ótimas estratégias para conciliar trabalho e projetos da vida íntima. Uma viagem está à vista!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conte com mais entendimento nos relacionamentos a partir desta quarta (24/11). Conversas motivadoras, posicionamentos claros e trocas de confidências fortalecerão vínculos especiais. Palavras carinhosas aproximarão amizades e criarão uma rede protetora ao seu redor. Espere por novidades e convites atraentes. Mantenha as comunicações abertas e trace boas estratégias no trabalho. Sucesso!



Câncer - 21/06 a 21/07





Resolva assuntos financeiros. Esse é um bom momento para negociar o contrato de trabalho, aumentar o salário ou dar um salto na carreira. Conte com organização cotidiana e soluções práticas, pois a partir de hoje a rotina ficará mais disciplinada. Cuide da saúde, movimente o corpo e ganhe vitalidade. É uma fase positiva para mudanças, viagens e novas relações. Chances de recomeço no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Dedique mais tempo a você: o dia inspirará cuidados de beleza e de saúde. Aproveite também para decidir assuntos de família e da casa. O cotidiano ficará mais agradável com atividades diferentes e inovações no trabalho. Planeje uma viagem com os filhos ou o par e cuide dos interesses pessoais. Ideias brilhantes resultarão em novos projetos. A criatividade está em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos de família e de moradia ganharão soluções práticas. Concretize um velho sonho e dê chances ao amor. Conversas instigantes e divertidas intensificarão uma paixão. Aproveite para soltar a imaginação e visualizar as mudanças que deseja. Hora de encontrar o seu lugar, resgatar o que foi perdido no passado e construir bases firmes para o futuro. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Lance um projeto, brilhe em apresentações, entrevistas, reuniões de trabalho e projete a imagem. O dia trará sucesso e conquista financeira. Conte com poder de negociação, pois você poderá firmar um contrato atraente e dar um passo maior na carreira. Aproveite que comunicações e contatos estarão abertos. Momento de apoiar a família. Mudanças e viagem trarão motivação. É tempo de harmonia nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira! Espere por um orçamento mais equilibrado a partir de hoje e se atente aos negócios, pois eles estarão aquecidos. Resolva assuntos comerciais, firme acordos com irmãos e movimente a vida numa direção mais atraente. Marte em seu signo anuncia conquistas e novos começos. Uma viagem favorecerá o amor, enquanto novidades e surpresas intensificarão a vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um mergulho nas emoções trará respostas existenciais. Projeto de vida e objetivos pessoais ficarão mais claros. É um bom momento para mudanças e realização de sonhos. As finanças estarão mais equilibradas. Recupere perdas dos últimos tempos e coloque a vida em ordem. Um plano do casamento, ou projeto da casa, poderá se concretizar. Amplie o diálogo com os irmãos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Demandas da família e de trabalho poderão complicar a rotina. Pare, organize ideias e planeje novas ações com calma! O dia trará sintonia e mais emoção no amor. Conversas sensíveis e carinhosas marcarão as interações de hoje. Minimize diferenças numa relação especial com empatia e generosidade de espírito. Acordos serão possíveis, então encontre soluções práticas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sobre o futuro e mudanças na rotina tornarão a vida mais interessante. Amplie a participação social, fortaleça a posição na equipe e espere por ótimos resultados no trabalho. Pressões serão passageiras. Os caminhos estão abertos na carreira. Aproveite para impulsionar um novo projeto e fique de olho nas perspectivas de crescimento financeiro. Negociações fluirão positivamente! O amor está em alta para você.



Peixes - 20/02 a 20/03





Coloque sua saúde em primeiro lugar. Comece o dia com meditação, treino e boa alimentação. Hábitos saudáveis contribuirão com sua performance no trabalho e equilíbrio pessoal. Tenha metas mais altas na carreira a partir de hoje. Você poderá firmar um ótimo contrato e estabilizar as finanças. Comunicações profissionais estarão abertas. Sucesso nos empreendimentos!





Por: ROSA DI MAULO