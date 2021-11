HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Com apoio de amizades, ou da equipe, você conseguirá contornar imprevistos financeiros. O dia favorecerá o amor. Parcerias e associações também serão beneficiadas. Aposte no diálogo franco e movimente os relacionamentos. Fase de mudanças e de decisões de vida incluirá planos de casamento, viagem e novo empreendimento. A intuição contará pontos na hora de fazer escolhas!





Touro - 21/04 a 2/05





Novidades de trabalho acelerarão o passo na vida profissional. Conquiste clientes ou a simpatia do chefe com ideias brilhantes e originais. Novas relações se firmarão aos poucos e dependerão de suas iniciativas. Encerre o que não estiver funcionando e comece um novo projeto! O dia trará oportunidades profissional e financeira. O cotidiano ficará mais gostoso com novas atividades.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Inicie uma atividade física, diminua o estresse e fortaleça a saúde. Você ganhará agilidade no trabalho com soluções criativas e melhor disposição. O amor está em destaque, portanto embarque num clima romântico e divertido com o par. Se estiver só, alguém balançará o coração hoje! Surpresas e novidades também entrarão no menu do dia e um plano de viagem ganhará força.



Câncer - 21/06 a 21/07





Mantenha a rotina organizada. Conversas em família contribuirão com a autoestima e decisões de mudanças. Aproveite e crie um ambiente leve e aconchegante em casa. O dia trará fortalecimento interior e lembranças gostosas. O foco nas relações agilizará resultados de trabalho. Motive a equipe, resolva imprevistos com soluções rápidas e espere pelo sucesso dos empreendimentos.





Leão - 22/07 a 22/08





Antigos problemas cobrarão soluções efetivas. Resolva pendências do passado e divida melhor as responsabilidades com a família. Apoio de amizades leais te darão tranquilidade. As comunicações estarão abertas hoje, o que é bom para movimentar atividades comerciais, acertar documentos e negociar contratos. Mudanças na rotina se tornarão mais urgentes. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Ótimo momento para equilibrar o orçamento, negociar salário, conquistar melhorias de contrato e resolver assuntos financeiros. Uma onda de energia positiva favorecerá a estabilidade material e profissional, trazendo maior confiança no futuro. Transações imobiliárias e acordos com a família serão firmados mais facilmente. Fique de olho nas oportunidades de dinheiro extra.



Libra - 23/09 a 22/10





Lua em seu signo pedirá cuidados com imagem, equilíbrio e saúde. Gastos imprevistos poderão restringir o orçamento e alterar objetivos. Bom momento para planejar estudos e viagem, resolver pendências, ampliar conexões internacionais ou com pessoas de outra localidade. Conversas com irmãos serão motivadoras. Aprofunde o diálogo com a família!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuide da sua energia! O dia convidará à meditação, terapia e interiorização. Apoio à família e cuidados com a saúde continuarão como prioridade. Sol e Marte em seu signo favorecerão novos começos. Bom momento para dar uma virada no projeto de vida e investir em mais conforto! Hora de ganhar maior independência nos relacionamentos e realizar seus desejos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas com amizades continuarão motivadoras. Troque mensagens, retome atividades de grupo e aprofunde discussões. Negociações financeiras permitirão finalizar uma dívida ou diminuir custos. Encontre soluções práticas para viabilizar novos projetos. Vida social gostosa manterá o astral em alta. Talvez você encerre um contrato e inicie outro, pois surgirão propostas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Planos de longo prazo se definirão hoje. Bom momento para lançar um empreendimento ou firmar um contrato financeiro no trabalho. Prestígio e projeção profissional também entrarão no pacote. O dia trará sucesso e popularidade. Fortaleça a posição num novo grupo com iniciativas e gestos de confiança. Negociações terão andamento positivo. Firme um contrato.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias motivadoras de longe, ótimo desempenho nos estudos, provas e apresentações darão satisfação. Pense nas mudanças que deseja e dê uma virada no papel profissional ou na vida pessoal. Harmonia com a equipe e convites de amizades aumentarão ainda mais as esperanças e o alto astral. Não paralise diante de pequenos obstáculos. Sucesso e prestígio pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Mude crenças, filosofias e conceitos: o dia trará soluções libertadoras. Uma viagem poderá ser decidida de última hora e ampliar perspectivas. Planos a dois ganharão forma. Troque confidências e intensifique a vida íntima. Bom momento para iniciar um projeto em outra localidade, ou eliminar uma pendência jurídica e aliviar tensões. Conexões poderosas à vista!