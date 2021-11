HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Negociações financeiras prepararão o caminho para decisões definitivas na carreira e na vida pessoal. Um negócio poderá se firmar e mudar a direção profissional ou o lifestyle. A entrada num grupo influente abrirá portas. Espere por sucesso dos empreendimentos. O dia trará oportunidade de associação e planos para o futuro no amor. Firme uma aliança poderosa.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se reinventar, cuidar da imagem, da beleza e surpreender. Caminhos do coração estarão abertos, espere por emoções fortes e novos planos para a vida íntima. Bom momento para iniciar relações. Formalize uma parceria ou decida uma viagem e embarque em novas experiências. Hora de realizar sonhos e dar uma virada de vida.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Busque o autoconhecimento e siga as dicas dos sonhos. Sensibilidade e intuição estarão amplificadas e pedirão momentos de interiorização e relaxamento. No trabalho, tudo fluirá positivamente. Conte com organização, ótimas estratégias e também com apoios inesperados. A saúde inspirará cuidados. Diversifique atividades, cuide do corpo, da energia e mude a rotina.



Câncer - 21/06 a 21/07





Planeje viagem com uma amizade. Conexões com pessoas de fora e boas notícias de longe animarão o clima. Conte com harmonia nos relacionamentos, motive a equipe e aprofunde vínculos. O dia trará concretizações importantes no trabalho, projeção e prestígio. Assuma seu poder e dê um passo maior na carreira. Ideias brilhantes e criatividade não faltarão. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Resgate um antigo projeto ou retome uma atividade e torne a rotina mais gostosa. Cuidar do corpo, da saúde e do seu equilíbrio virá em primeiro lugar na lista de prioridades. Portas se abrirão hoje. Você poderá receber uma proposta profissional atraente ou empreender e mudar seu futuro. Inovação será palavra-chave nesta fase. Sucesso e maior popularidade pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conexões internacionais, convite de viagem e surpresa gostosa no amor anunciam um dia especial. Mude crenças, renove conceitos, derrube velhas barreiras e alargue os horizontes. Hora de se aventurar em novas experiências e confiar no futuro. O dia cobrará flexibilidade. Ajuste planos. Oportunidade de encerrar um contrato, iniciar outro e abraçar a missão.



Libra - 23/09 a 22/10





Entre erros e acertos, investimentos cobrarão calma e visão de futuro. Não perca dinheiro com decisões precipitadas movidas por ansiedade. Surpresas e imprevistos constarão no menu do dia. Evite riscos desnecessários com ações impensadas. Bom momento para investir em mais conforto, somar forças com a família e redecorar a casa. Crescimento financeiro no trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amplie discussões nas redes, descubra informações úteis e enriqueça os relacionamentos com trocas de qualidade. Palavras carinhosas, conversas francas e declaração de amor intensificarão uma relação especial e minimizarão diferenças. Siga a intuição, revele sentimentos e firme acordos com mais facilidade. Ouvir mais será um exercício necessário hoje. Aprenda algo novo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Saúde e trabalho estarão em destaque, hoje. Cuide do seu equilíbrio e bem-estar. O dia trará acordo financeiro. Você poderá melhorar o salário ou mudar de emprego. O céu anuncia surpresas, imprevistos e soluções originais. Bom para dar uma virada nos planos, na rotina e tomar novas decisões. Sintonia com a família. Um sonho poderá se realizar. Encerre um ciclo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Renove o visual, brilhe, surpreenda e encante! O dia favorecerá o amor e conquistas pessoais. Bom para se expor, compartilhar sonhos e criar novos projetos. Um negócio poderá nascer numa conversa casual com amigos. Anote ideias. Lua e Vênus em harmonia anunciam alegria, clima divertido e surpresas gostosas do par. Arte, música e ótima companhia alimentarão a alma.





Aquário - 21/01 a 19/02





Uma guinada na carreira e na vida pessoal desenharão um futuro confortável. Realize os sonhos. Compra, venda e transações imobiliárias estarão aquecidas. Espere também por uma promoção, ou proposta profissional com remuneração atraente. Aposte nos planos de expansão e abrace uma missão especial. O dia trará conquistas e metas ambiciosas. Sucesso pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Rompa barreiras, mude a maneira de pensar e movimente a vida numa direção mais atraente. Você poderá finalizar um contrato e iniciar outro. Transações comerciais estarão aquecidas. Acerte documentos, formalize projetos e parcerias, supere medos e amplie a participação social. Convite de viagem pedirá resposta rápida. Conexões internacionais abertas. Decida rumos!





Por: ROSA DI MAULO